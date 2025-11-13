Украина наложила санкции на Миндича и Цукермана: Зеленский подписал указ

На фигурантов многомиллиардной коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана наложили санкции. Им заблокируют активы, запретят переводить средства и лишат государственных наград.

Соответствующий указ №843/2025 13 ноября подписал президент Владимир Зеленский. Среди прочего в отношении подсанкционных лиц вводятся следующие ограничения:

лишение государственных наград Украины и других отличий;

блокирование активов;

полное прекращение торговых операций;

полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.

В указе отмечается, что "срок применения: бессрочно, на три года".

Украина будет добиваться от США, Евросоюза и других союзных стран применения аналогичных ограничений. Согласно приложению к указу, оба фигуранта имеют гражданство Израиля и скрываются от правосудия за рубежом.

Операция "Мидас": подробности

В ноябре 2025 года в Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", в рамках которой посторонние лица годами получали 10-15% от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения. Через механизм "шлагбаум" контрагенты вынуждены были платить откаты, чтобы избежать блокировки платежей или потери статуса поставщика.

Также разоблачен офис в центре Киева, принадлежавший семье нардепа-предателя Андрея Деркача, через который легализовывали и отмывали около 100 млн долларов. Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";

бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

Семерым членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали – непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Басову, Миронюку, Фурсенко, Устименко и Зориной избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой многомиллионного залога. Также подозрение получил Чернышов.

Как сообщал OBOZ.UA, Временная специальная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам экономической безопасности проведет открытое заседание в связи с разоблачением многомиллиардных коррупционных схем в энергетике – спецоперацией "Мидас". Заседание состоится на следующей неделе, и на него планируют пригласить ряд высокопоставленных чиновников.

