Появление очередных коррупционных скандалов может разрушить единодушие партнеров относительно дальнейшей солидарности с Украиной. И без этого большая война продолжается уже четвертый год и на Западе устали тратиться на нее, поэтому все труднее удерживать поддержку Украины.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в пятницу, 14 ноября. Он также рассказал, о чем предупреждал украинского президента Владимира Зеленского.

Туск отметил, что ранее говорил Зеленскому о необходимости быть максимально чувствительным даже к малейшим проявлениям коррупции в его окружении, так как это влияет и на его репутацию.

Он также отметил, что предостерегал Зеленского и от шагов, которые могли бы ограничить компетенции НАБУ, поскольку это могло бы иметь "очень плохие последствия для Украины".

Также польский премьер подчеркнул, что такие скандалы играют на руку Кремлю, ведь пророссийские силы в Европе активно распространяют нарративы о коррумпированности Украины, чтобы остановить помощь Киеву.

Туск отметил, что и в Польше, и в ряде других стран "люди устали от войны и расходов на нее", а потому и так нелегко удержать поддержку Украины в войне с Россией.

А если в стране и дальше будут происходить коррупционные скандалы, то будет все труднее убеждать различных партнеров проявлять солидарность с Украиной.

В то же время польский премьер отметил, что Зеленский решительно отреагировал на этот скандал в энергетической сфереи Украинское государство настроено преследовать виновных в этом коррупционном деле.

Тем не менее, оно не прошло бесследно. По словам Туска, "молоко уже пролилось, и цена в любом случае будет очень высокой".

"Остерегайтесь этой российской модели, потому что вы проиграете войну, если будете терпеть такие действия", – предостерег украинскую власть премьер-министр Польши Дональд Туск.

Коррупционный скандал вокруг "Энергоатома"

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали проценты от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас", во время которой провели обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10-15 процентов от контракта.

Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве, который принадлежал семье нардепа-предателя Андрея Деркача.

Для конспирации участники схемы использовали псевдонимы:

бизнесмен Тимур Миндич – "Карлсон";

бизнесмен Александр Цукерман – "Шугармен";

экс-министр энергетики Герман Галущенко – "Сигизмунд" или "Профессор";

экс-министр национального единства Алексей Чернышов – "Че Гевара";

бывший исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов – "Тенор";

бывший советник экс-министра энергетики Игорь Миронюк – "Рокет".

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы.

Семерым членам преступной организации было объявлено о подозрении, а пятерых задержали – непосредственно перед обысками Миндичу и Цукерману удалось выехать за границу. Кроме Миндича, Миронюка, Басова и Цукермана, по данным СМИ, подозреваемыми также выступают работники "бэк-офиса" – бизнесмен Игорь Фурсенко ("Решик"), а также Леся Устименко и Людмила Зорина.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду представление об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции. Рада рассмотрит его во вторник, 18 ноября.

Также на внеочередном заседании Кабмина утром 12 ноября правительство отстранило министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей на фоне масштабного коррупционного скандала с "Энергоатомом".

Украина наложила санкции на фигурантов многомиллиардной коррупционной схемы в энергетике Тимура Миндича и Александра Цукермана. Им заблокируют активы, запретят переводить средства и лишат государственных наград.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство начало аудит всех государственных компаний. Результат этой проверки будет передан правоохранительным и антикоррупционным органам.

