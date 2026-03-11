С Леонидом Буряком – выдающимся футболистом, заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером Украины – я знаком около 50 лет. Наша дружба крепкая, и за все это время между нами не было даже серьезных разногласий: всегда понимание и взаимное уважение.

Видео дня

За годы работы спортивным журналистом в газетах "Вечерний Киев", "Команда", "Всеукраинские ведомости", "Киевские ведомости", на Украинском радио FM, "Столица", "Обрий+", "Спорт Обоз", "Зет", на телевидении и различных интернет-платформах, я многократно брал интервью у Леонида Буряка. Он всегда давал откровенные ответы.

Мы договорились, что в этом интервью я задам вопросы, в которых не будет слова "футбол". По моим подсчетам, таких вопросов за разные годы было 144. Сегодня – еще 13.

О Киеве и семье

– Леонид, вы уже 53 года живете в Киеве. Любите город на Днепре?

– Еще как! В Киеве я встретил жену – девушку моей мечты. Она стала моей любимой супругой. Здесь родились наши дети – дочь Оксана и сын Андрей, а теперь у нас есть внук Антон. Продолжу словами из популярной песни: "Як тебе не любити, Києве мій…" Люблю и Одессу, где я родился, и где начался мой путь в большой спорт.

– Часто дарите цветы Жанне?

– На нашем приусадебном участке есть клумба с цветами. Утром, когда Жанна еще спит, я просыпаюсь пораньше, срезаю цветы и часто кладу их рядом со спящей женой. Зимой реже, но все равно стараюсь радовать Жанну.

О характере и жизненных принципах

– Говорят, вы любите делать людям добро.

– Дидро говорил: "Самый счастливый тот человек, который приносит счастье наибольшему числу людей".

– А есть ли недостатки в характере?

– Недостатки есть у всех. У меня – чрезмерная доверчивость, которая порой вредит, и вспыльчивость. Я очень ценю честность и порядочность, ненавижу ложь и предательство.

– Ваше жизненное кредо?

– "Старайся чаще делать великое, не обещая великого". Не помню автора этих слов, но я стараюсь ими руководствоваться.

О семье и доме

– Ваша семья кажется образцовой. Как удается сохранять гармонию?

– У нас с Жанной дружная семья. Всегда стараемся жить нога в ногу, несмотря на завистников и трудности. Мне приятно возвращаться домой, где тепло и уютно. Жанна – настоящая хранительница семейного очага.

– Часто просят автограф или сфотографироваться?

– Часто, и я никому не отказываю. Приятно, что знают и уважают тебя не только киевляне.

Личное и увлечения

– Что делаете, когда плохое настроение?

– Такое бывает крайне редко.

– Любимые праздники, числа, музыка, одежда?

– Новый год и 8 марта. Число – семь. Предпочитаю спокойную музыку, она всегда звучит в машине. Любимая одежда – джинсы и рубашки. Галстуки не ношу.

– Пользуетесь метро?

– Давненько не пользовался. В основном передвигаюсь на автомобиле, соблюдаю правила и стараюсь не превышать скорость. Были, конечно, штрафы.

– Сбываются мечты?

– Многие мои мечты сбылись, и это приятно. Но не все удается.

О внуках

– Вы – счастливый дедушка. Расскажите о внуках.

– У нас пять внуков. Старшему, Антону, 19 лет, он учится во Франции и мечтает стать вирусологом. Ильян, 9 лет, занимается в школе мюнхенской "Баварии", уже завоевал несколько индивидуальных призов. Младшая – Анастасия, 6 лет, увлекается фигурным катанием и недавно стала обладательницей трофея на турнире, где участвовали старшие соперницы. Мы гордимся ими.

О жизни и счастье

– Вас считают спокойным и довольным своей судьбой. Это так?

– Я стремлюсь к жизни, полной ярких событий. Человек добивается успеха там, где верит в свои силы. Не жду подарков от судьбы, а создаю жизнь сам – для себя и для близких.

Таковы ответы Леонида Буряка на 13 моих вопросов, заданных в разные годы. С ним легко и приятно общаться, а его жизненные принципы и любовь к семье вдохновляют.