Правительство начало аудит всех государственных компаний: результаты передадут правоохранительным органам

Кабинет министров уже начал аудит госкомпаний. Результат этой проверки будет передан правоохранительным и антикоррупционным органам.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в пятницу, 14 ноября. Он подчеркнул, что Кабмин должен обеспечить полную поддержку антикоррупционным органам.

Глава государства отметил, что заслушал доклад премьер-министра Украины Юлии Свириденко, которая сообщила о старте проверки госкомпаний.

"Правительство уже начало аудит всех государственных компаний, и результаты проверки будут у правоохранительных и антикоррупционных органов, и правительство должно обеспечить им полную поддержку. Я именно на это рассчитываю", – сказал президент.

Масштабная проверка государственных компаний

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне дела о топ-коррупции в энергетике, в частности НАЭК "Энергоатом", анонсировала комплексную проверку крупнейших государственных компаний, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. Особое внимание будет уделяться государственным закупкам, вероятно, потому, что именно на откатах с тендеров и наживались члены группировки из "пленок Миндича".

Глава правительства отметила, что наблюдательные советы "Нафтогаза", "Укроборонпрома", "Укрзалізниці", "Укргидроэнерго" и госбанков должны проанализировать деятельность исполнительных органов.

Кроме того, Государственная аудиторская служба осуществит государственный финансовый контроль крупных госпредприятий. Речь идет об эффективном использовании средств госбюджета и достоверности финансовой отчетности.

Свириденко также отчиталась о принятых ранее решениях, в частности:

представление об увольнении двух министров – это Герман Галущенко (Минюст, а в прошлом Минэнергетики) и Светлана Гринчук (Минэнергетики);

инициирование санкций против фигурантов "операции Мидас" – речь идет о бизнесменах Тимуре Миндиче и Александре Цукермане;

перезапуск непосредственно"Энергоатома" – отстранение наблюдательного совета и начало аудита компании.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сроки аудита должны быть оперативными. После проведения проверок и оценки результатов деятельности госкомпаний будут приняты кадровые решения.

