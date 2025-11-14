Эхо 'Мидаса': нардеп назвал 'людей Миндича', которые до сих пор работают в Минэнерго

В Министерстве энергетики до сих пор работают ключевые фигуры из окружения Германа Галущенко – Александр Белоус, Людмила Кравченко, Александр Рувин и Инна Емельянова, которых называют "людьми Миндича" и связывают с коррупционными влияниями и старыми схемами. А в НКРЭКУ на высокой должности остается Дмитрий Миронюк, родной брат фигуранта "пленок Миндича", что усиливает подозрения относительно сохранения контроля клана над регулятором.

Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Нардеп обнародовал новую часть своей расследовательской серии "Люди Миндича", в которой разоблачил группу должностных лиц, работающих в Министерстве юстиции и энергетическом регуляторе.

По его словам, эти лица не только имеют непосредственную связь с Германом Галущенко – бывшим министром энергетики и недолгим руководителем Минюста, которого называют "человеком Деркача", но и продолжают принимать решения, касающиеся стратегических государственных сфер.

По словам Железняка, несмотря на короткий срок пребывания Галущенко в Минюсте – 124 дня, этого хватило, чтобы он "укоренил" там свои кадры, а некоторые из них и сейчас занимают ключевые должности. Именно это, по мнению политиков, создает риски повторения коррупционных схем, которые уже нанесли ущерб государственным предприятиям и рынку энергетики.

Кто такие "люди Галущенко": список

Александр Билоус;

Заместитель министра юстиции, которого нардеп прямо называет человеком Германа Галущенко и человеком Деркача. Билоус ранее работал в НКРЭКУ, где, по данным журналистов, активно взаимодействовал с командой Галущенко и участвовал в решениях по энергорынку. В Минюсте он курировал все "ресурсные" направления:

исполнительные производства;

антирейдерскую комиссию;

контроль над судебными экспертизами;

вопросы конфискаций и национализаций.

Нардеп заявляет, что 13 ноября Билоус лично пытался спасти Херсоноблэнерго от конфискации для структуры VS Energy. В отношении нее введены санкции, чтобы в дальнейшем компания могла оспаривать решение государства.

Людмила Кравченко;

Кравченко ранее была директором департамента Минюста, но в 2023 году ее уволили из-за дела по статье 191 УК – злоупотребления и коррупция в госзакупках. Галущенко, получив контроль над министерством, вернул ее уже в статусе заместителя, где она снова получила доступ к закупочным процессам. Антикоррупционные активисты называют ее "ценным кадром" именно для тех схем, которые требовали лояльного руководителя внутри системы госзакупок.

Александр Рувин;

Экс-директор КНИИСЭ, ныне советник министра, которого журналисты много лет связывали с коррупцией, непрозрачными экспертизами и значительными необоснованными доходами. Именно Рувин, по словам нардепа, отвечал за формирование "контролируемой вертикали экспертных учреждений". Это направление особенно критично, ведь экспертизы используются в судах, уголовных производствах, а также при определении стоимости объектов под национализацию.

Инна Емельянова.

Бывшая первая заместительница министра юстиции в 2010-2014 годах. Ее возвращение в Минюст нардеп воспринимает как признак того, что "старые схемы" получили новую жизнь под руководством Галущенко.

Особое возмущение вызвала новая информация, что брат одного из главных фигурантов "пленок Миндича" – Игоря Миронюка до сих пор занимает одну из ключевых должностей в регуляторе энергетики.

Речь идет о Дмитрии Миронюке , директоре юридического департамента НКРЭКУ. В прошлом он был главой секретариата скандального ОАСК судьи Вовка — учреждения, которое ликвидировали из-за системной коррупции. Нардепы утверждают, что "в НКРЭКУ большинство придется менять", а история с Миронюком – наиболее вопиющий пример того, что кадровое очищение в энергетике только начинается.

Железняк предлагает немедленно уволить всех упомянутых должностных лиц и провести полный аудит трехмесячной деятельности Галущенко в Минюсте, а также деятельности юристов и советников, которые работали под его влиянием.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, премьер-министр Украины Юлия Свириденко на фоне дела о топ-коррупции в энергетике, в частности НАЭК "Энергоатом", анонсировала аудит всех государственных компаний в Украине. Особое внимание собираются уделить государственным закупкам, вероятно, потому, что именно на откатах с тендеров и наживались члены группировки из "пленок Миндича".

