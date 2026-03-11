'В Литве флаг Украины в каждом квартале': звезда нашего баскетбола рассказала, как пережила зиму в Киеве, важный отбор на Евро и шансы на Олимпиаду

Сегодня на номинально домашнем паркете в Риге женская сборная Украины проведет важный отборочный матч чемпионата Европы-2027 против Черногории, а среди новых лидеров команды – форвард "Будивельника", которая после полномасштабного вторжения сознательно остается дома и мечтает отобраться на Олимпиаду в баскетболе 3х3.

В разговоре с OBOZ.UA Ляшко рассказала о принципиальности предстоящих поединков с балканской командой и Болгарией, изюминку нынешней сборной Украины, как провела первые месяцы полномасштабного вторжения, как тренировалась этой зимой в Киеве и кто на самом деле поддерживает Украину.

– Анжелика, если сегодня наша сборная выиграет у Черногории, а Болгария победит Азербайджан, Украина досрочно гарантирует себе выход во второй раунд квалификации Евробаскета-2027. Насколько принимаете во внимание все эти расклады, когда готовитесь к матчу?

– Если честно, я вообще сейчас не думаю о раскладах. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно обыграть конкретно Черногорию. Конечно, будет очень хорошо, если мы сыграем все три игры удачно. Мы к этому стремимся. Но основное внимание у нас уделено команде Черногории.

– Раньше считалось, что Черногория, как потомок югославского баскетбола, является такой достаточно жесткой, даже где-то грязноватой командой. А как сейчас? Что изменилось, на ваш взгляд?

– Мне кажется, что команда из Сербии значительно жестче играет. Но черногорки не дают заднюю, скажем так. У них также жесткий баскетбол, но лично я не вижу у них какого-то очень жестокого. Я думаю, что с ними можно играть, как в защите, так и в нападении, агрессивно. И мы ничем не уступаем им в этом направлении.

– Но сербки все-таки жестче?

– Я считаю, что да. И в баскетболе 3 на 3, если брать конкретно ребят. Они очень классно играют, очень агрессивно. Что касается 5 на 5, то женская команда Сербии для меня самые агрессивные в защите. Но они играют очень командно, потому что очень важно, чтобы на площадке все 5 человек действовало агрессивно и никто не выпадал. И это дает преимущество. Тогда рефери, на мой взгляд, какой-то фол им не свистят, а дают играть в свою жесткую, агрессивную игру.

– Украина не участвовала в Евробаскете с 2019 года. Это как-то давит, особенно в наше время, когда, наверное, каждому из нас хочется, чтобы о стране больше говорили, хочется больше показывать себя за рубежом?

– Я не думаю, что давит. Это больше гордость играть за Украину, выходить в форме национальной сборной. Больше хочется показать себя на международной арене, ведь за нами – наш флаг.

– В этом отборе женская сборная стартовала с двух побед в трех матчах, уступив Болгарии. Насколько это было ожидаемо и на что мы были готовы?

– Я думаю, что мы рассчитывали на три победы. Две – это точно. Первый матч мы играли в Черногории, это было тяжело на их домашней арене, в присутствии их болельщиков. Но мы дожали их и забрали победу. С Азербайджаном счет показал, что мы значительно сильнее – 98:34. Относительно Болгарии, думаю, что мы можем их побеждать. Да, проиграли много (60:80), но не потому, что мы слабее, думаю, что дело было больше в психологии. В Болгарии покажем, что это поражение на нашей арене было ошибкой.

– Как жить, играть и играть в таком плотном графике? Ведь вам предстоит провести три матча за семь дней с перелетами и двумя пересадками в Стамбуле. Еще и без действительно своей площадки.

– Возможно, это сложно для кого-то, но я уже привыкла к такому темпу за счет баскетбола 3х3, где обычно летом я очень часто ездила и имела очень много перелетов. Тогда я играла и за U-23, и за национальную сборную, плюс мы имели дополнительно "мастерсы". Поэтому для меня это нормально, конечно, некомфортно, но уже привычно.

– Последние несколько лет в женской сборной Украины происходит смена поколений, много звездных и опытных баскетболисток ушло, взамен появилось много молодежи. Какая сейчас наша команда? В чем ее сила, ее изюминка?

– Конечно, наша изюминка – это наш лидер, многолетний капитан и звезда баскетбола Алина Ягупова. Мы за ней, как за стеной. Она была, есть и остается для меня личной мотивацией. Мне очень приятно играть с ней на одной площадке, в одной команде. Зная, что она рядом, становится психологически легче. На меня это как-то влияет.

У меня когда-то была мечта попасть в сборную и играть с Алиной Ягуповой. И уже второй год подряд я с ней на одной площадке, за ее пределами, на тренировках. Я знаю, что молодые игроки, кроме меня, очень рассчитывают на нее, как на моральную и психологическую поддержку. Очень многие игроки хотели бы оказаться с ней в одной команде и представлять Украину на международном уровне. Это как честь для нас, честно говоря.

Так же можно, конечно, сказать и о других лидерах нашей сборной – Мириам Уро-Ниле, Таню Юркевичус. Это люди, за которыми я тянусь, особенно Мириам. Она моя подруга и за пределами площадки, и на ней. Мы с ней вместе играем и в 3х3. Она вообще моя постоянная опора и поддержка.

– Кстати, я знаю, что ваша мечта – попасть на Олимпиаду в баскетболе 3х3. А в 5х5 – это нереально?

– Честно, даже никогда не задумывалась об Олимпиаде в 5х5. Просто я всегда больше была в сборной в 3х3. Например, после того, как я попала на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе, то у меня появилась цель попасть и на взрослые. И когда мы проходили квалификацию на Париж-2024, все мысли были только о том, чтобы только попасть туда. Это было очень тяжело, и, к сожалению, мы не прошли. И после того, как мы не смогли отобраться на Олимпиаду в баскетболе 3х3, я понимаю в 5х5 попасть туда еще труднее.

– Когда баскетбол 3х3 начали включать в программу топовых турниров, появились чемпионаты мира и Европы, Украина выступала успешнее, была среди мировых лидеров, становилась призером Европейских игр, дошла до финала мирового первенства-2016. Но потом как будто притормозила на фоне ряда других стран? По вашему мнению, почему так произошло?

– Когда мы занимали призовые места, я была еще мала, но, конечно, следила. Мне кажется, когда это только началось развиваться, команды не были такие техничные. Никто до конца не понимал, как играть. Это было что-то новое.

Со временем баскетбол 3х3 менялся, становился более современным. И когда другие страны и команды смогли это поддержать, реализовать и развивать, мы, получается, где-то остановились, потому что, возможно, не думали, что оно так быстро будет меняться и что другие страны тоже захотят получать призовые места на международной арене 3х3, соревноваться на "мастерсах", участвовать отборе на Европу и мир. Где-то мы упустили момент, когда другие страны и команды становились лучше. А теперь гонимся за ними.

– Не может не спросить и о баскетболе во время войны. И начнем с того, где вы встретили полномасштабное вторжение?

– В 2022-м я как раз завершала чемпионат Украины в составе команды "Киев-Баскет". Мы его не закончили, началась война. Я была тогда в столице. Где-то два-три месяца я пересидела под Киевом. Потом позвонил тренер Владимир Холопов и предложил поехать в сборную. Я тогда еще как раз имела возможность играть в U-23. Сборы были, если я не ошибаюсь, в Италии.

И он как-то собрал нас. Это было, конечно, очень опасно. Мы ехали через разрушенные на тот момент города – Бучу, Гостомель. Мне было страшно даже выезжать. Но тренер был на таком каком-то азарте, на таком позитивном адреналине, что сумел смотивировать и меня. Я решила: а чего не попробовать?

Да, было очень страшно, я не понимала, что происходит. Особенно, как мы будем ехать. Но я очень люблю 3х3 и доверилась Владимиру Михайловичу. Мы выехали, дорога была тяжелая, долгая. Но мы добрались до Италии, готовились к квалификации на чемпионат Европы. Не прошли, к сожалению.

Потом все лето я отыграла в U-23. Мы меняли страны, нам очень помогали. Владимир Михайлович находил разные места, где мы могли находиться. И за это ему огромная благодарность. Он взялся за нас и был для нас как отец на тот момент. Это очень длинная история, но я всегда вспоминаю ее с теплом.

– Вы до сих пор остаетесь в Украине, выступаете за "Будивельник". Что самое трудное?

– Уровень баскетбола. Если мы берем конкретно спорт. Для меня морально и психологически тяжелее всего, что уровень баскетбола очень сильно упал. Многие спрашивают меня, почему я не еду. Я отвечаю, что просто не хочу. И людям сложно это понять, но у меня так. Тяжело, конечно, особенно эта зима. Если мы возьмем такие бытовые моменты, то света не было, отопления, плюс все остальное. Но я уже привыкла.

– Как готовились?

– Тяжелые условия, но тренировались. Холодно было. Но Виталий Николаевич также подготовил нас морально. Одеваться тепло, чайочок на тренировке и – работать. Работать и только работать. Чтобы я думала "все, капец", не было. Такие условия, что мы сделаем? Это мой выбор оставаться в Украине. Поэтому я не имею права жаловаться.

– Соперницы, с которыми вы играете, коллеги из-за рубежа понимают, через что вы проходите? Вы это как-то обсуждаете?

– Смотря где. Например, Латвия, Литва, конечно, понимают. Это наши страны, они нас поддерживают. Когда мы гуляем по Риге, всегда видим что-то украинское – флаги развеваются или встречаем людей.

Так же и в Литве, где вообще в каждом квартале висит украинский флаг. И обычные люди нас поддерживают, и тренеры. Я лично общалась с представителями баскетбола 3х3, и они очень сильно нас поддерживают. Мы сидели, и они прямо хотят об этом разговаривать. Я вижу, что они искренне встревожены этой ситуацией. И, конечно, они желают, чтобы война скорее закончилась.

