"Риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются", –

такой текст с очень удачной и точной формулировкой, которая недавно наконец обрела заслуженное внимание, содержит в своей резолютивной части сверхважный по возможным последствиям документ.

Имею в виду Решение, которое еще 20 октября 2011 года – и окончательно 20 января 2012 года – вынес в Страсбурге ЕСПЧ, то есть Европейский суд по правам человека (Пятая секция),

по делу согласно заявлению N29979/04 "[Иван Григорьевич] Рисовский против Украины" (пункт 71),

ссылаясь, в частности, на несколько решений по конкретным искам из Чехии и Хорватии.

Таким образом, говорится вовсе не только о том, что выполнение норм ошибочного разъяснения государственного органа не может повлечь какие-либо санкции, что, например, сформулировано и в подпункте 112.8.2 Налогового кодекса Украины.

Ведь речь идет и о том, что такое выполнение не просто не наказывается, но и остается без изменений, ибо ошибка – за счет государства: ни санкций, ни вообще исправлений!

Конечно, касается это и, к примеру, вопросов [не]уплаты налогов – в том числе, однако же не исключительно.

Дело в том, что четко объявленный ЕСПЧ революционный [для кого-то] принцип носит неожиданно общий характер и не ограничивается лишь какой-то правовой отраслью либо отсутствием наказания.

Государство передумало – да что Вы говорите, ОК, значит в дальнейшем будет иначе, но вот то, что уже сделано, исправлению за чей-то другой – кроме его – счет не подлежит.

Кстати, понятно, решения ЕСПЧ касаются только людей, но если именно человек-истец является бенефициаром юридического лица, то защита его прав уже и этого юрлица тоже, безусловно, касается.

Все это, возможно, для Украины несколько необычно. Но в Европе, куда мы очень стремимся, пока что, как видим, именно так.

Ибо там уважают ПРЕЦЕДЕНТ: то, что было решено судом для кого-то, так же должно после этого решаться и для всех остальных.

(Это не Украина, где, как известно, только для отсудивших себе настоящую индексацию пенсии она, настоящая, и будет действовать, а все прочие должны судиться отдельно.)

Пора привыкать.