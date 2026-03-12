В Украине взлетело количество вакансий для пенсионеров: почему резко изменилась ситуация и какие зарплаты предлагают

В Украине из-за значительного дефицита на рынке труда резко растет количество вакансий для пенсионеров. Еще несколько лет назад украинцам пенсионного возраста найти работу было крайне сложно. Сейчас работодатели, наоборот, поощряют работать украинцев старше 60 лет. Это подтверждает и официальная статистика. Согласно данным ПФУ, с 2021-го по 2026-й количество официально работающих пенсионеров выросло примерно на 200 тыс., тогда как общее количество пенсионеров за этот же период сократилось почти на миллион человек.

О том, какую работу предлагают пенсионерам и что говорят о сотрудниках 60+ работодатели, читайте в материале OBOZ.UA.

Количество вакансий для пенсионеров стремительно выросло: что предлагают

За последний год количество вакансий для пенсионеров выросло примерно наполовину, рассказывает OBOZ.UA генеральный директор grc.ua Марина Маковий. Больше всего вакансий для пенсионеров – в производстве, логистике и сфере услуг. При этом зарплаты в логистике и на производстве в тех вакансиях, на которые готовы брать пенсионеров, не отличаются от общего уровня.

"Работодатели ищут водителей, слесарей, складских работников, охранников, продавцов и вспомогательный персонал. Во многих рабочих профессиях зарплаты почти не отличаются от тех, что предлагают другим кандидатам, ведь бизнесу важно прежде всего закрыть вакансии", – рассказывает эксперт.

Тенденция показательна: украинские компании все чаще начинают воспринимать пенсионеров не как исключение, а как полноценный резерв рабочей силы. 60-летняя Ирина рассказывает OBOZ.UA: новую работу она нашла всего за два дня. Оказалось, что в супермаркете возле нее открыто три вакансии (продавцы двух отделов и кассир) и все эти вакансии доступны для пенсионеров.

"Я отправляла резюме и отдельно отметила, что уже пенсионерка. Когда увольнялась, очень боялась, что будет трудно найти работу. Свое резюме отправила трем работодателям, написала заявку в супермаркет неподалеку от места, где живу. И везде мне перезвонили и предложили пройти собеседования. Через несколько дней я уже имела предложения о работе. Людей очень не хватает. Особенно трудно с грузчиками. Мне рекрутер обещал премию в 5 тыс. грн, если я еще с собой приведу мужа, который будет работать грузчиком", – рассказывает женщина.

И хотя количество вакансий для пенсионеров стремительно растет, значительно больше предложений для работы для людей предпенсионного возраста.

"Дефицит кадров, вызванный войной, миграцией и демографическими потерями, дает толчок украинскому бизнесу открывать вакансии для людей пенсионного возраста. За последний год количество таких вакансий выросло примерно наполовину. Правда, в общем объеме таких предложений работы все еще критически мало. Более охотно украинские работодатели нанимают на работу специалистов предпенсионного возраста", – объясняет Марина Маковий.

Что говорят работодатели

В государственном "Сенс Банке" работает более 4,3 тыс. украинцев, из них 200 работников – в возрасте от 60 лет. В банке объясняют: если в команде есть представители разных поколений, она работает эффективнее. Чаще всего пенсионерам предлагают работу в подразделениях поддержки бизнеса, там есть возможность учиться и проходить переквалификацию. Если у пенсионера есть опыт, его готовы брать и на экспертные роли.

"В 2024 году банк реализовал совместный проект с Фондом "Трудолюб", который помог привлечь внимание к теме возрастных предубеждений в профессиональной среде, частично разрушить стереотипы внутри банка и показать другим компаниям пример того, как можно работать с темой возрастной инклюзии", – рассказывают OBOZ.UA в банке.

В сети ресторанов KFC работает 100 пенсионеров. Им предлагают те же вакансии, что и для соискателей младшего возраста. Интересно, что, как и в банке, в сети ресторанов также заметили, что команды, которые состоят из разных поколений, работают эффективнее.

"Сейчас люди пенсионного возраста работают в наших ресторанах на разных должностях – в частности в команде кухни, сервиса или как наставники для новых сотрудников. Очень часто они становятся стабильной опорой команды. Мы сознательно поддерживаем разновозрастные команды. В каждом ресторане работают люди разных поколений, и это делает коллектив сильнее. Молодые сотрудники привносят энергию, скорость и новые идеи, а старшие – опыт, уравновешенность и системность. Сочетание этого опыта и молодой энергии помогает нам находить как стандартные, так и нестандартные решения для достижения амбициозных бизнес-целей", – рассказывают в KFC.

На кадровом портале work.ua – 7 420 актуальных вакансий для пенсионеров. Больше всего в сфере "рабочие специальности, производство" (2 283 вакансии). На втором месте – сфера обслуживания (1 654). На третьем – работа в логистике, на складе (1 179 вакансий).

Средняя зарплата, которую предлагают украинцам на пенсии, составляет 27,8 тыс. грн. Самая большая зарплата, которую предлагают пенсионерам, составляет от 80 тыс. до 240 тыс. грн для фасадчика. На втором месте (зарплата 120-180 тыс. грн) – монтажник дверей. Хотя в Украине в вакансиях запрещено указывать возраст как требование к кандидату, на популярных кадровых порталах работодателям предлагают отдельно указывать готовность взять на работу пенсионера.

К сожалению, встречаются и негативные примеры, когда работодатели ограничивают возраст кандидатов. Например, на портале robota.ua ООО "Мебель Стиль Украина" ищут мужчин в возрасте до 45 лет, а Royal_rosarium предлагает работу флориста амбициозному человеку в возрасте до 30 лет.

Вместо возрастных ограничений работодатели должны указывать навыки, уровень квалификации, которые нужны для выполнения рабочих задач. Если нужен выносливый человек, который способен выполнять тяжелую физическую работу, именно так и должно быть сформулировано в вакансии. При этом 45-летний кандидат может быть физически менее выносливым, чем, например, 50-летний.

В целом дефицит кадров в Украине продлится еще не один год. Даже после окончания полномасштабной войны и всеобщей демобилизации для восстановления страны нужны будут рабочие руки. Далеко не все беженцы готовы вернуться домой, поэтому работодатели будут вынуждены активно привлекать на работу всех, кто готов будет учиться и работать.