Какие недорогие модели Volkswagen появятся совсем скоро. Фото

Volkswagen активизировался и готовит в ближайшее время несколько новых автомобилей. Эти премьеры можно назвать долгожданными. При этом среди них есть несколько недорогих моделей, они появятся совсем скоро.

Про новые модели VW стало известно Motor1. Однако мы в OBOZ.UA выбрали самые доступные из них. Именно эти машины станут популярными, привлекая внимание массовых покупателей.

VW ID.1

Volkswagen ID.1 – доступный электрокар нового поколения. Серийный автомобиль выполнят по мотивам концепта VW ID.EVERY1.

ID.Polo и ID.Cross

Бюджетный электрокар Volkswagen ID.Polo станет последователем концепта Volkswagen ID2.all. Также у автомобиля появится модификация кроссовер.

Volkswagen ID.3 и ID.Tiguan

Новый VW ID.3 готовят к премьере после модернизации. Производитель серьезно переработал эту модель. Как и модель ID.4, которая получит название ID.Tiguan.

