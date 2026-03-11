В центре Дрездена нашли 250-килограммовую авиабомбу: эвакуировали 18 тысяч человек

В немецком Дрездене обнаружили бомбу времен Второй мировой войны вблизи бывшего моста Карола (Carolabrücke). Утром в среду, 11 марта, большую часть центра города эвакуировали – 18 000 человек должны были покинуть эту зону до 9:00.

Об этом сообщает N-tv. В выставочном центре Дрездена для них организовали временное жилье, к которому запустили дополнительные автобусы и трамваи.

Два подозрительных предмета обнаружили на берегу Эльбы в районе Нойштадт. Один из них оказался британской авиационной бомбой весом 250 килограммов с детонатором.

"Она будет обезврежена, как только будет эвакуирована зона радиусом 1000 метров вокруг места находки", – сказано в сообщении.

Территория вокруг места находки охватывает значительную часть центра Дрездена: Старый город с Королевским дворцом, Оперным театром Земпера и Фрауэнкирхе (церковью Богоматери), а также Внутренний Новый город к югу от Альбертплац. В этой зоне также расположены штаб-квартира полиции, Государственный парламент, несколько министерств, дома престарелых, детские сады и другие социальные учреждения.

Городские власти объявили, что общественность будут постоянно информировать о текущей ситуации с эвакуацией и последующим уничтожением бомбы.

Дрезден во Второй мировой войне

Бомбардировка немецкого города Дрезден стала одной из самых известных и самых противоречивых воздушных атак Второй мировой войны. Она состоялась 13-15 февраля 1945 года, за несколько месяцев до капитуляции нацистской Германии.

Атаки осуществили союзники – Королевские воздушные силы Великобритании и Воздушные силы армии США. Сотни самолетов сбросили тысячи тонн фугасных и зажигательных бомб.

Дрезден был крупным железнодорожным центром, кроме того, в городе и пригородах работали важные предприятия. Ударами союзники хотели парализовать немецкую логистику и помочь наступлению Красной армии.

Город был почти полностью уничтожен. Центр Дрездена был разрушен на 70-80%, многие исторические здания сгорели, среди них и символ города Фрауэнкирхе. Особенно сильно пострадала старинная барочная часть города.

Во время воздушных налетов на Дрезден в 1945 году погибло по меньшей мере 22 700, а максимум – 25 000 человек. Город отстраивали в течение нескольких десятилетий, восстановив исторический центр.

Как сообщал OBOZ.UA, во время работ по демонтажу обвалившегося моста в Дрездене в прошлом году было обнаружено четыре бомбы. В августе 17 000 человек были эвакуированы для операции по обезвреживанию боеприпасов.

