В Раду внесли представление об увольнении министров юстиции и энергетики: когда состоится рассмотрение

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду представление об увольнении Светланы Гринчук с должности министра энергетики и Германа Галущенко с должности министра юстиции. Рада рассмотрит его во вторник, 18 ноября.

О подаче постановления в ВР сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram. Она отметила, что оба министра подали свои заявления определенным законом способом.

"Внесла на рассмотрение Верховной Рады представление об увольнении с должности министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук", – написала министр.

Постановление об увольнении рассмотрят через неделю – 18 ноября. Об этом сообщил Укринформ, ссылаясь на информацию источника среди народных депутатов.

"В повестке дня заседания парламента действительно есть вопрос об увольнении Галущенко и Гринчук с занимаемых ими должностей. Эти вопросы будут рассматриваться первыми в этот день, 18 ноября", – сказал собеседник издания.

Напомним, что сегодня, 12 ноября, министр энергетики Светлана Гринчук написала заявление об отставке. Об этом она сообщила в соцсетях. Гринчук подчеркнула, что в течение карьеры не нарушала закон.

"В рамках моей профессиональной деятельности не было никаких нарушений законодательства. Таких фактов не может существовать в принципе. Относительно домыслов, касающихся моих личных отношений, – любые спекуляции на эту тему неуместны. Всему должен быть предел. В конце концов время все расставит на свои места", – прокомментировала свое заявление Гринчук.

Также на внеочередном заседании Кабмина утром 12 ноября правительство отстранило министра юстиции Германа Галущенко от исполнения обязанностей на фоне масштабного коррупционного скандала с "Энергоатомом".

Сам Галущенко, комментируя свое отстранение, назвал это "политическим решением", которое является "правильным и цивилизованным сценарием".

Что известно о коррупционном скандале вокруг "Энергоатома"

В Украине разоблачили коррупционную схему в "Энергоатоме", где посторонние лица годами получали проценты от контрактов, контролируя кадровые и финансовые решения.

10 ноября НАБУ и САП объявили о проведении масштабной операции "Мидас", в ходе которой провели обыски у бывшего бизнес-партнера президента Зеленского и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее возглавлял Министерство энергетики.

По данным следствия, группа влиятельных лиц во главе с Миндичем создала "систему откатов". Поставщиков "Энергоатома" заставляли платить участникам группировки 10–15 процентов от контракта. Эти деньги потом "отмывались" через офис в Киеве.

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы.

НАБУ и САП объявили подозрения 7 членам преступной организации, которая влияла на стратегические госпредприятия, в частности "Энергоатома". Пятеро участников группы уже задержаны.

Подозрения получили:

бизнесмен – руководитель преступной организации (на записях – "Карлсон "; предположительно, Тимур Миндич );

"; предположительно, ); бывший советник министра энергетики ( "Рокет "; вероятно, Игорь Миронюк );

"; вероятно, ); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" ("Тенор"; вероятно, Дмитрий Басов );

); четыре человека – "работники" бэк-офиса по легализации средств.

НАБУ установило, что руководителем схемы "Энергоатома" было лицо с псевдонимом "Карлсон". Бюро не раскрывает имен, однако, вероятно, речь идет о Тимуре Миндиче.

Именно он контролировал финансовые потоки и отмывание средств через "прачечную". Миндич координировал распределение денег и влияние на чиновников для решения вопросов в собственных интересах.

По данным прокурора САП, в течение 2025 года Миндич имел влияние на министра энергетики Германа Галущенко ("Профессора") и на тогдашнего министра обороны Рустема Умерова.

Деньги легализовали через отдельный офис в Киеве, принадлежавший семье бывшего народного депутата, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача,

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что министр юстиции Галущенко и министр энергетики Гринчук должны уйти в отставку. Их увольнение будет оперативным, подчеркнул глава государства.

