'Нам нужен мир, это не вопрос эмоций': Зеленский высказался о Путине

Украина хочет заключить мирное соглашение на справедливых условиях, чтобы остановить войну и убийства наших граждан. Однако, ни о какой дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным речь не идет.

Об этом в интервью Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что кремлевский глава является убийцей.

Зеленский объяснил, почему мир с Путиным не означает дружбы

В ходе разговора украинский лидер ответил на вопрос, как возможный мир с главой РФ сочетается с личной неприязнью.

"Никто не говорит, что нужно подружиться. Никакой дружбы – он убийца. Он пытался оккупировать нас и убил много людей. Мы ответили – и он потерял много военных. Такое отношение вполне объяснимо. Но нам нужен мир. Мир – это не вопрос эмоций. Ненависть – это про эмоции", – объяснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что мирный договор – это прежде всего практический инструмент для прекращения войны и обеспечения жизни людей, а не вопрос личных взаимоотношений. При этом он отметил, что влияние президента США Дональда Трампа на процесс окончания войны остается важным.

"Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем... Мы не доверяем России, но я думаю, и я верю, что американцы действительно хотят завершить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня", – подытожил украинский лидер.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что за последние полтора месяца украинская армия смогла вернуть под контроль до 435 километров квадратных оккупированной территории. В то же время по его словам, захватчики во время весеннего наступления планируют полностью оккупировать Луганскую и Донецкую области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский высказался по поводу мирных переговоров с РФ. Он убежден, что вопрос территорий, которые не удается согласовать на уровне технических групп, надо попытаться решить во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. В ответ в Кремле заявили, что переговоры между обоими президентами возможны только в Москве, если украинский лидер хочет встречи с главой Кремля, пусть приезжает в столицу РФ.

