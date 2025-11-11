НАБУ и САП объявили о подозрении 7 фигурантам громкого дела о коррупции в энергетике: известно о 5 задержанных

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура в рамках спецоперации "Мидас" объявили о подозрении 7 членам преступной организации, и, которая влияла на стратегические госпредприятия, в частности "Энергоатома". Пятеро участников группы уже задержаны.

Об этом сообщили в НАБУ 11 ноября. Подозрения получили:

бизнесмен – руководитель преступной организации (на записях – "Карлсон "; вероятно, Тимур Миндич);

"; вероятно, Тимур Миндич); бывший советник министра энергетики (" Рокет "; вероятно, Игорь Миронюк );

"; вероятно, ); исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом" ("Тенор"; вероятно, Дмитрий Басов );

); четыре человека – "работники" бэк-офиса по легализации средств.

Кто именно из фигурантов был задержан, пока не сообщается. При этом, по данным медиа и ряда народных депутатов, руководитель группы, возможно, уже покинул Украину.

Суть схемы: "Шлагбаум и 100 млн долларов

Участники организации, по данным следствия, выстроили коррупционную схему систематического получения "откатов" от контрагентов "Энергоатома":

Сумма составляла от 10% до 15% от стоимости контрактов.

от стоимости контрактов. Использовался механизм "Шлагбаум": выплаты навязывались контрагентам для избежания блокирования платежей или сохранения статуса поставщика.

выплаты навязывались контрагентам для избежания блокирования платежей или сохранения статуса поставщика. Около 100 млн долларов США легализовались через бэк-офис в центре Киева.

В ходе следствия біло проведено более 70 обысков в Киеве и регионах. Был изъят "значительный массив документов", а также более 4 млн долларов.

В рамках расследования НАБУ опубликовало пленки с записями переговоров участников схемы. По словам нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), на аудиопленках фигурируют как минимум четверо членов правительства – нынешнего и предыдущего составов.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне скандала наблюдательный совет "Энергоатома" созвал срочное заседание и инициирует независимую проверку, чтобы "всесторонне оценить" ситуацию, связанную со следственными действиями НАБУ. Компания официально заявляет, что полностью сотрудничает со следствием.

