Другой Харьков начался не сейчас. Ещё в депутатское время я говорил: Чем дольше я живу в Киеве, тем больше люблю Харьков.

Мне, конечно, не за что особо любить товарища Кернеса, с которым я, мягко говоря, конфликтовал, причём на условиях полной взаимности, однако же сейчас по прошествии времени я вынужден признать, что [по крайней мере, до Терехова] он был, безусловно, наиболее эффективным мэром Харькова за всю историю.

Аналогично мне тем более не за что особо любить товарища Сталина, для которого его предсмертная борьба с космополитами была далеко не самым страшным деянием, однако же сейчас по прошествии времени я вынужден признать, что расстрел за панику был одним из наиболее адекватных, грамотных и в конечном итоге даже ГУМАННЫХ решений в "ещё той" войне, возможно, предопределившим исход Второй мировой в целом.

Ми в "тереховському" Харкові - а я в Харкові всю війну! - давно звикли й до тривог, і до вибухів, і до повідомлень, що десь зовсім поруч прилетіло й загинули люди.

Але ми звикли вже й до того, що в місті бескоштовний громадський транспорт, що на місці будь-якої події одразу ж - з ризиком для життя - працюють комунальники (досвід - власний і вже неодноразовий!), що можна бескоштовно оновити вікна (те ж саме!), бескоштовно вилікуватися (як я, коли рік тому потрапив під машину) чи вилікувати дитину (як доньку мого друга - й не брали гроші!), де в ЦНАПах (кажу як пенсіонер!) повага до людей, що місто інколи виглядає краще, ніж деякі, де немає наших проблем, а, приміром, вхід до аптеки - немов до ресторану, де під час війни з’являються книжкові магазини (я був, я купував).

Ми не можемо звикнути лише до усіляких далеких ОЙ, ЯК ЖЕ ВИ ВСІ ТАМ; ОЙ, А В НАС ПРО ВАС ТАКЕ ПИШУТЬ; ОЙ, ВАМ ТАМ ТАК ВАЖКО; ОЙ, БУДЕ ТАКА ЗИМА ХОЛОДНА (ТАКЕ ЛІТО ГАРЯЧЕ); ОЙ, НАМ ВАС ТАК ШКОДА-ПРЕШКОДА…

З весною, Харкове, з весною, Україно!

І навіть, вибачте, не перекладатиму. Читайте й заздріть: я - громадянин України, я мешкаю в Харкові.

[А тут - що я писав (тоді ще російською) з цієї ж теми у ПЕРШИЙ рік війни (актуальна частина - друга, адже перша - міжнародна - вже не актуальна).]