'Переговоры в понедельник ничего не изменят': сенатор-республиканец анонсировал рассмотрение законопроекта о пошлинах 500% для союзников РФ

Сенатор Линдси Грэм от Республиканской партии США заявил, что на следующей неделе Сенат начнет рассмотрение законопроекта о санкциях против России. Речь идет о введении 500% тарифов на российские нефтепродукты, газ и уран, закупаемых другими странами, в частности Китаем и Индией.

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Об этом сенатор сказал, находясь в Киеве, Он напомнил слова американского президента, который говорил, что "следующие две недели будут определяющими"

"Итак, я ожидаю, что на следующей неделе Сенат начнет продвигать законопроект о санкциях. Есть члены Палаты представителей, которые готовы внести свои изменения, и вы увидите действия Конгресса", – в частности, сказал Грэм.

Напомним: президент США Дональд Трамп уже заявлял, что следующие две недели "будут определяющим для результата" по переговорам. Однако, по словам Грэма, россияне не заинтересованы в мире, поэтому следующая встреча в Стамбуле с украинской стороной вряд ли принесет какой-либо результат.

"Поэтому, когда этот двухнедельный период закончится, я думаю, всем будет вполне понятно, что Россия играет в игру за счет всего мира, а не только Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

Речь идет тро так называемые "адские санкции" Грэма. Американский законодатель добавил, что законопроект получил поддержку более 80 из 100 сенаторов, и имеет целью изолировать Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая Грэм обратился к россиянам, подчеркнув, что диктатор РФ Владимир Путин "ведет их в пропасть". В тот же день Трамп заявил, что Путин "играет с огнем".

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