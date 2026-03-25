Стало больше новостей о том, что Украина должна иметь план войны на 2-3 года.

И это правильно.

Не потому что нам надо будет воевать 2-3 года, нет.

А тому що ми повинні бути до цього готові.

Стратегія РФ базується на думці, що Україна вже скоро втратить здатність супротиву, і треба два-три тижні, щоб її дотиснути. Це те, що насипають Путіну його генерали, яким дуже хочеться жити, якщо все ж їх робота закінчиться перемир'ям, з невиконаними планами.

Якщо Україна відновить статус-кво на поле бою, задекларує збільшення ударних спроможностей на майбутнє, та стійкість в довгостроковій перспективі – це і буде для РФ причиною сісти за стол перемовин.

Si vis pacem, para bellum (с)

(лат. Якщо хочеш миру, готуйся до війни – Ред.)