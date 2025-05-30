"Все равно понимаем, что Россия делает из дипломатии посмешище": Зеленский принял в Киеве сенаторов США. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем в Киеве 30 мая. Они представляют Республиканскую и Демократическую партии США.

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Ключевыми темами встречи стали законодательная инициатива США по усилению санкций против России, координация дипломатических усилий для достижения справедливого и прочного мира и развитие двусторонних отношений между Украиной и США. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский поблагодарил обе палаты и партии Конгресса, всех американцев за устойчивую поддержку Украины и отдельно президента США Дональда Трампа за его усилия для окончания войны.

"Спасибо, что вы в Украине именно тогда, когда больше всего нужна координация усилий для приближения достойного и длительного мира", – заявил он.

Украинская сторона и американские гости обсудили встречу в Стамбуле и ее единственный результат, который Россия не заблокировала, – обмен пленными.

Зеленский отметил, что Украина готова к проведению конструктивных переговоров, но российская сторона не может даже определить повестку дня следующей встречи, которая запланирована уже на 2 июня в Стамбуле. Зато РФ показывает стремление к миру только в заявлениях, но зато готовится к проведению новых наступательных операций.

В то же время Грэм и Блюменталь заявили, что российская пропаганда пытается навязать миру мнение об успехах РФ на поле боя, но на самом деле это не так и Украина продолжает стойко бороться против врага.

На своей Facebook-странице Зеленский отметил, что Украина и США одинаково понимают истинные намерения страны-оккупанта.

"Россия пытается сделать из дипломатии посмешище: прикрывается переговорами, но готовится к новым наступательным операциям на фронте, ежедневно бьет по нашим городам и селам, отказывается от всех предложений прекращения огня", – написал он.

Президент Украины отдельно обсудил дополнительное давление на Россию и поблагодарил за двухпартийный законопроект о санкциях, который поддерживают уже 82 сенатора, призвав Сенат США его рассмотреть.

По его словам, важно усилить санкции против энергетического и банковского секторов, а также снизить предельную цену на российскую нефть до 30 долларов. Также Зеленский отметил введение вторичных санкций против компаний, которые помогают РФ обходить ограничения.

"Продолжим работать над этим. Спасибо за крепкую двухпартийную поддержку и за лидерство в защите жизни. Именно реальная вовлеченность Америки на всех этапах переговоров может гарантировать надежный мир", – написал глава государства.

Зеленский также выразил благодарность сенаторам за то, что они посетили место ракетного удара в Киеве, который произошел в ночь на 24 апреля. Тогда Россия убила 13 человек. По его словам, Украина ценит этот жест поддержки и солидарности.

Среди других важных тем, которые обсудили стороны:

усиление противовоздушной обороны Украины для защиты людей от постоянных российских ракетно-дронных обстрелов,

возможность использования средств от замороженных российских активов,

возвращение депортированных и принудительно перемещенных Россией украинских детей.

Кроме того, Зеленский и сенаторы США обсудили Соглашение о создании Американо-украинского инвестиционного фонда восстановления. Президент подчеркнул, что Украина предлагает заключить соглашения о свободной торговле и оборонном сотрудничестве с США, которые должны укрепить двусторонние отношения и вместе с соглашением о создании инвестиционного фонда восстановления будут способствовать увеличению товарооборота между двумя странами.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия игнорирует призывы мировых лидеров к перемирию и продолжает убивать украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что российская сторона до сих пор не предоставила меморандум о прекращении огня, который обещала подготовить после обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".

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