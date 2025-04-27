'Сенат готов': сенатор-республиканец отреагировал на слова Трампа о возможном ужесточении санкций против России

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Сенат готов поддержать новые санкции против России и покупающих российские энергоносители стран. Так он отреагировал на слова президента Дональда Трампа о возможности усиления давления на Москву.

Видео дня

Об этом Грэм написал в соцсети Х. Он отметил, что уже подготовил двухпартийный законопроект, предусматривающий введение вторичных тарифов для любой страны, покупающей российскую нефть, газ, уран или другие товары. Документ имеет около 60 соавторов и готов к рассмотрению.

"Я очень ценю Трампа и его команду, которые усердно работают над тем, чтобы прекратить войну в Украине, которая была создана варварским вторжением Путина, почетным и справедливым способом. По поводу дополнительных санкций против путинской России, у меня есть двухпартийный законопроект с почти 60 соавторами, который вводит нефти, которая вводит вторую газ, уран или другие продукты", – написал Грэм.

Он подчеркнул, что Сенат быстро и подавляющим большинством поддержит этот шаг, если Россия не согласится на справедливый и продолжительный мир.

Следует отметить, что сегодня Трамп выразил сомнение в искренности намерений Путина завершить войну. Президент США предположил, что для влияния на Москву могут понадобиться другие методы - в частности, "банковские операции" или "вторичные санкции".

Как сообщал OBOZ.UA, 26 апреля Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели переговоры в Ватикане в соборе Святого Петра вдвоем, сидя на креслах друг напротив друга. Оба политика прибыли в Рим на похороны Папы Римского Франциска. Впоследствии украинский лидер прокомментировал встречу, назвав ее символической, хорошей и "имеющей потенциал стать исторической, если достигнем общих результатов".

Также в Риме по окончании церемонии прощания с Папой Римским Франциском Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером. Политики обсуждали войну, дальнейшую поддержку Украины и результаты встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!