'Путин ведет вас в пропасть. Это не делает Россию великой': сенатор-республиканец обратился к российскому народу

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм обратился к населению страны-агрессора и заявил, что российский диктатор Путин, демонстрируя "варварское поведение", не желает завершать войну против Украины. Россия может выбрать другой путь, отметил он.

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К россиянам американский законодатель обратился в соцсети X. Таким образом Линдси Грэм прокомментировал последние слова президента Дональда Трампа относительно Путина и России.

В частности, Линдси Грэм поблагодарил американского президента за все, что тот "сделал для того, чтобы положить конец ужасной войне в Украине". В то же время он подчеркнул, что "для этого должны быть партнеры, которые этого хотят", но "Путин этого не хочет".

"Мы должны помнить, что Путин – это человек, который способствовал режиму Асада сбрасывать бочковые бомбы с вертолетов на мирных жителей и намеренно обстреливать больницы в Сирии", – напомнил сенатор.

Такое же "варварское поведение" Путин демонстрирует в Украине, отметил законодатель США.

"К россиянам: Путин ведет вас в пропасть. Десятки тысяч российских солдат убитыми и ранеными. Экономика меньше по размеру, чем Италия, и с большим давлением, которое уже приближается. Россия более изолирована, чем когда-либо. Это не делает ее великой. Это делает ее государством-изгоем. Вы, российский народ и военные, способны на большее", – отметил сенатор Грэм.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 27 мая снова сделал критические замечания в адрес кремлевского диктатора. В частности, американский лидер заявил, что с РФ могло произойти "много очень плохих вещей", если бы не он.

Возможно, среди "очень плохих вещей" Трамп имеет в виду американские "адские санкции", автором которых является именно сенатор Грэм. Это санкции, которые законодатель уже неоднократно предлагал Трампу в качестве рычага воздействия на агрессоров. В частности, предлагаются введение вторичных тарифов для "любой страны, которая покупает российскую нефть, газ, уран или другие продукты".

Причем Трамп якобы рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе, а в Сенате США уже готовится законопроект, который предусматривает новые, другие ограничения против РФ.

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