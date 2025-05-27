'Он играет с огнем': Трамп предупредил Путина об 'очень плохих' вещах

Президент США Дональд Трамп 27 мая снова опубликовал критические замечания в адрес кремлевского диктатора Владимира Путина. Республиканец заявил: с РФ могло произойти "много очень плохих вещей", если бы не он.

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Соответствующий пост появился в социальной сети Трампа Truth Social. В сообщении содержится предупреждение о том, что глава страны-агрессора "играет с огнем".

"Чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, много реально плохих вещей уже бы случилось с Россией, я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнем!" – написал Трамп.

Днем ранее, 26 мая, американский президент гневно отреагировал на российские массированные обстрелы Украины. Тогда Трамп сказал, что недоволен Путиным.

"Я не знаю, что с ним случилось. Я знаю его давно. Я всегда с ним ладил. Но он посылает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится... Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И что-то произошло с этим парнем, и мне это не нравится", – заявлял республиканец.

Он добавил, что обстрелы городов происходят безо всякой причины. "Я всегда говорил, что он (Путин. – Ред.) хочет всю Украину, а не только ее часть, но если он это сделает, это приведет к краху России", – подчеркнул Трамп, после чего раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского за его якобы резкие и "проблемные" высказывания.

В Кремле отреагировали на это, объяснив обвинения в адрес диктатора "эмоциональной перегрузкой" Трампа.

Как писал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки якобы рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе. Источники The Wall Street Journal сообщили, что в Белом доме обсуждают и другие варианты давления на Владимира Путина.

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