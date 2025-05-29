Трамп уже два месяца подряд уверяет, что дал Путину последние 'две недели' на завершение войны: заявления президента США. Видео

Американского президента Дональда Трампа, вероятно, "покусал" украинский беглец Алексей Арестович, поскольку лидер США регулярно повторяет его "коронную" фразу-мем. Глава Белого дома уже два месяца подряд уверяет, что дал Путину последние "две недели" на завершение войны в Украине, а также себе на то, чтобы понять, обманывает ли его российский диктатор.

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На это обратили внимание не только украинцы, но и известный американский канал CNN, один из ведущих в мире. Журналисты канала открыто смеются над заявлениями президента США.

В издании отметили, что по крайней мере с конца апреля президент США Дональд Трамп заявлял журналистам, что "через две недели" решит, что делать в Украине. После чего снова и снова использовал эти временные рамки.

А в эфире программы канала "Breaking News" ведущая собрала воедино основные даты и видео-доказательства с заявлениями Трампа о "двух неделях".

Свою фразу о "двух неделях" президент США повторяет довольно часто, отметили в CNN.

В издании напомнили, что еще 24 апреля Дональд Трамп на вопрос журналиста о дальнейшей военной помощи Украине предложил ему связаться с ним с этим вопросом через две недели.

"Посмотрим, что произойдет. Можешь спросить об этом через две недели, и мы посмотрим", – сказал он.

А уже через три дня после этого, 27 апреля американский лидер снова повторил эту фразу уже другому журналисту, который спросил, доверяет ли он президенту России: "Сообщим вам примерно через две недели".

14 мая Трамп в очередной раз заявил, что он вскоре предоставит обновленную информацию о том, "обманывает ли его Путин".

"Я сообщу вам через неделю. Я сообщу вам через несколько дней, – сказал он журналистам на борту Air Force One.

Примерно через неделю после этого, 19 мая, он заявил, что понадобятся еще "две недели", чтобы определить, делает ли Украина достаточно для прекращения войны.

"Я бы лучше сказал вам примерно через две недели, потому что не могу сказать ни да, ни нет", – сказал он.

И когда вчера, 28 мая, Дональда Трампа в очередной раз спросили, верит ли он до сих пор, что Путин хочет закончить войну, глава Белого дома снова употребил свою фразу.

"Я не могу этого сказать, но сообщу примерно через две недели. В течение двух недель. Мы узнаем очень скоро. Мы выясним, обманывает ли он нас или нет. И если да, мы отреагируем немного иначе. Но это займет примерно полторы-две недели. У нас есть план", - сказал президент США в Овальном кабинете, когда его спросили о намерениях Путина.

При этом Трамп не сказал, что именно он ожидает узнать в течение этих следующих двух недель, чтобы окончательно оценить российского диктатора. Он также не сказал, что именно готов сделать, когда этот срок закончится.

В издании отметили, что это не новая тактика Дональда Трампа. Он ее уже использовал во время своего первого президентства, когда пытался отсрочить какие-то решения, многие из которых так и не были приняты.

"Это не новая тактика. Трамп устанавливал двухнедельные дедлайны по меньшей мере с начала своего первого срока 2017 года – для политических планов, долгожданных решений или неопределенных важных объявлений. Многие из них так и не были сделаны", – говорится в издании.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что "очень-очень разочарован" тем, что российская армия убивает гражданских украинцев, но он до сих пор не знает, не обманывает ли его Путин. И он не идет на ужесточение санкций против России, чтобы не сорвать соглашение о прекращении огня.

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