Объявлены новые пакеты помощи: Зеленский подвел итог Саммита Support Ukraine. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 40 лидеров государств и правительств, институтов Европейского Союза и международных организаций онлайн и оффлайн приняли участие в саммите Support Ukraine, состоявшемся в Киеве в день третьей годовщины полномасштабного российского вторжения. Все они подтвердили свою поддержку Украины и украинцев.

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Президент в своих соцсетях подчеркнул, что по итогам встреч с союзниками Украина получит новые пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи. При этом санкции против России не будут прекращаться.

"Новые пакеты помощи объявлены: оружие, ПВО, финансовая и гуманитарная помощь, инвестиции в оборонное производство, санкции против агрессора", – отметил президент.

Он подчеркнул, что наше единство со всеми, кто ценит свободу и жизнь, непреклонно. С начала "трехдневной путинской специальной военной операции" Украина жива и борется, а у нашего государства друзей в мире сейчас больше, чем когда-либо.

Союзники поддерживают суверенитет, территориальную целостность и защиту Украины. По словам президента, 2025 должен стать годом реального надежного мира.

"Путин нам не подарит этот мир. Не отдаст его в обмен на что-то. Мы должны обрести мир силой, мудростью и единством, нашим с вами сотрудничеством", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что поддержка Украины не останавливается, и вместе мы приближаем день, когда настоящий мир для Украины будет восстановлен. Президент выразил благодарность всем, кто с Украиной и ее народом.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля на саммите Support Ukraine иностранные гости выступили с важными заявлениями о мире, гарантиях безопасности Украины и будущей коллективной безопасности.

В ходе встречи партнеры объявили о новых пакетах помощи Украине. В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила о помощи на 3,5 млрд евро уже в марте 2025 года, а премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о предоставлении Киеву еще 25 боевых машин пехоты LAV II I, четырех авиатренажеров для F-16 и первой части пособия в размере 5 млрд долларов, финансируемого за счет замороженных активов России.

Швейцария готовит пакет помощи по восстановлению Украины на сумму 1,5 млрд евро.

готовит пакет помощи по восстановлению Украины на сумму 1,5 млрд евро. Швеция выделит еще 100 млн. евро на усиление противовоздушной обороны Украины.

выделит еще 100 млн. евро на усиление противовоздушной обороны Украины. Испания – новый пакет военной помощи в размере 1 млрд евро в 2025 году, в том числе военная техника и оборудование.

Исландия удвоит оборонную помощь Украине в 2025 году.

удвоит оборонную помощь Украине в 2025 году. Норвегия выделит Украине 3,5 млрд евро в поддержку Украины, в том числе 300 млн евро для украинской энергетики и инвестиций в промышленность (это касается и дронов). На гуманитарные и гражданские нужды – 1 млрд. евро.

выделит Украине 3,5 млрд евро в поддержку Украины, в том числе 300 млн евро для украинской энергетики и инвестиций в промышленность (это касается и дронов). На гуманитарные и гражданские нужды – 1 млрд. евро. Британское правительство объявило очередной пакет санкций против России – крупнейшее с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кроме этого, Великобритания предоставляет Киеву 4,5 млрд. фунтов военной помощи.

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что "Европа готова увеличить финансовую и военную поддержку для Украины".

Президент Зеленский во время выступления на саммите выразил уверенность, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства. По его словам, одним из шагов к завершению войны должен стать обмен пленными в формате "всех на всех", к которому наша страна готова.

В саммите приняли участие Украина, Литва, Польша, Германия, Латвия, Чехия, Великобритания, Финляндия, Нидерланды, Албания, Канада, Турция, Швейцария, Европейский Союз, Япония, Молдова, Дания, Мальта, Румыния, Австрия, Бельгия, Хорватия, Швеция, Болгария, Испания, Греция, Эстония, Лихтенштейн, Люксембург, Исландия, Черногория, Словения, Италия, Франция, Словакия.

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