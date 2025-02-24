'Справедливый вариант': Зеленский заявил, что Украина готова к обмену пленными с Россией по формуле 'всех на всех'

Президент Владимир Зеленский заявил, что шагом к завершению войны должен стать обмен пленными. По словам главы государства, Украина готова к обмену в формате "всех на всех".

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Такое заявление Зеленский озвучил 24 февраля, открывая саммит Support Ukraine в Киеве. В частности, он сказал, что завершение войны должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к ситуации, ведь в настоящее время доверия к РФ нет.

Зеленский также указал, что страна-агрессор удерживает в плену тысячи украинцев, часть из них – еще с 2014 года.

"И сейчас таким шагом может стать освобождение пленных – тысяч, именно тысяч людей, которые удерживаются в России. И часть из них находится в плену не только с 2022 года, а с 2014 года", – заявил президент.

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