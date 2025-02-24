Боевые машины пехоты, тренажеры для F-16 и не только: Трюдо рассказал, какую помощь Канада предоставит Украине

Канада продолжает поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией. Премьер-министр Джастин Трюдо в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ объявил о новом пакете военной и финансовой помощи.

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Он включает в себя бронетехнику, тренажеры для F-16 и средства из замороженных активов РФ. Об этом Трюдо сообщил во время пленарного заседания "Поддерживай Украину", в котором приняли участие иностранные лидеры.

Он подчеркнул, что мир не может вернуться к временам, когда сила диктовала правила, и подчеркнул, что Украина не заслуживает ни одного дня этой войны.

"Я объявляю, что Канада предоставит Украине еще 25 боевых машин пехоты LAV III, мы будем передавать две боевые бронированные машины поддержки, на которых украинские войска в скором времени пройдут подготовку в Германии, мы также будем предоставлять системы посадки самолетов F-16 и 4 авиатренажера в F-16. Они будут переданы в ближайшие месяцы. Это вдобавок к миллионам дополнительных боеприпасов, снаряжения и аптечек первой помощи", – сказал Трюдо.

Кроме военной поддержки Украина получит первый транш в размере 5 миллиардов долларов, который финансируется за счет замороженных активов России. Канада также предоставит грант в поддержку энергетической безопасности Украины после российских атак на критическую инфраструктуру.

Трюдо подчеркнул, что после окончания войны Канада будет оставаться гарантом безопасности и процветания Украины.

Напомним, в понедельник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский выступил на саммите Support Ukraine. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.

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