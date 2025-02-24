Урсула фон дер Ляйен, Трюдо, Санчес и не только: в Киев в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ прибыли иностранные гости. Видео

В понедельник, 24 февраля, в Киев прибыли руководство Евросоюза и лидеры, представители правительств стран-партнеров Украины. Одной из целей их официального визита в третью годовщину полномасштабной войны является стремление продемонстрировать украинцам поддержку в борьбе с РФ.

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В этот день в столице состоится встреча ведущих политиков Европы и не только. На ней обсудят мир, гарантии безопасности Украине и будущее коллективной безопасности.

Первыми в Киев приехали президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Антониу Кошта. На вокзале поезд встречали глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, а также руководство "Укрзалізниця".

"В Украине, об Украине, с Украиной", – написал Кошта в соцсети Х.

"В третью годовщину брутального вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина – это Европа. В этой борьбе за выживание на кону не только судьба Украины. Это судьба Европы", – прокомментировала фон дер Ляен.

Среди гостей столицы заметили президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, премьер-министра Канады Джастина Трюдо и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Евросоюзе приняли принципиальное решение по санкциям против России. В частности, ЕС продолжит свою ограничительную политику в отношении страны-агрессора, даже если США снимут с нее свои санкции.

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