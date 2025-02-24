'Украинский народ может рассчитывать на Испанию': Санчес рассказал о новом пакете помощи Украине на миллиард евро

Испания в 2025 году предоставит Украине пакет военной помощи на сумму 1 млрд евро. Также Мадрид бок о бок будет работать с украинцами над восстановлением их государства и будет способствовать скорейшему вступлению Украины в Европейский Союз.

Видео дня

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на саммите Support Ukraine 24 февраля в Киеве. Он заверил, что Испания будет продолжать поддерживать Украину "столько, сколько это нужно", оказывать военную помощь, технику и оборудование "даже с большей решительностью, чем это происходило в прошлом".

"Я готов объявить новый пакет военной помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. Мы будем работать бок о бок с Украиной над процессом восстановления, мы будем создавать структуры для повышения процесса, мы будем поощрять наши компании к участию в проектах и программах Украины", – сказал он.

Санчес также пообещал, что Испания и Украина будут решать потребности украинской диаспоры, а также создадут специальный украинский хаб в провинции Аликанте.

Кроме того, премьер Испании пообещал поддержку скорейшего вступления Украины в ЕС.

"Мы должны обеспечить, что Украина присоединится к Европейскому Союзу как можно скорее. Чтобы там не было в последующие месяцы – вступление Украины в Европейский Союз является наиболее важной победой для украинского народа", – заявил он.

Кроме того, Санчес приговорил российскую войну против Украины и призвал к привлечению военных преступников РФ к ответственности.

"Мы видим системные нарушения фундаментальных принципов гуманности здесь, в Украине. Военные преступления, совершенные режимом Путина, не могут остаться безнаказанными. Испания осуждает еще раз эту ужасную войну, которую начал Путин. щину против агрессии Путина", – сказал премьер Испании.

Он добавил: Испания полностью поддерживает суверенитет Украины и только Украина может определять свое будущее.

Также Мадрид приветствует все меры, направленные на достижение мира, однако этот мир должен быть справедливым, долговременным и комплексным, заявил Санчес.

"Для того чтобы был справедливый мир, Украина должна быть за столом переговором. Для того, чтобы мир был долговременным, Европа должна вовлекаться в этот процесс. Для того, чтобы мир был комплексным, он не может сводиться к прекращению огня", – сказал он.

Чиновник выразил уверенность, что, хотя Украине еще предстоит пережить сложные месяцы, свобода и демократия победят.

"Мы разделяем те идеи и свободу, за которую многие люди отдали жизнь в Украине. Впереди еще сложные месяцы, но по завершению этого периода свобода и демократия победят тоталитаризм и насилие. Украинский народ может рассчитывать на Испанию", – резюмировал Санчес.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения, в Киеве проходит саммит "Поддерживай Украину". Среди тем встречи – вопросы мира, гарантии безопасности и будущее коллективной безопасности. На мероприятие прибыли лидеры ЕС, государств и представители правительств стран-партнеров.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите также объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут бронетехника, тренажеры для F-16 и средства из замороженных активов РФ.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что в начале марта ЕС выделит Украине новый транш финансовой помощи в размере 3,5 млрд евро.

Со своей стороны, президент Литвы Гитанас Науседа предложил зафиксировать 1 января 2030 года датой вступления Украины в ЕС. Он также заверил, что Литва передаст Украине обещанные дополнительные системы ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!