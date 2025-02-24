ЕС выделит новый транш финансовой помощи Украине: какую сумму и когда ожидать

24 февраля 2025 года ЕС (Европейский Союз) заявил, что выделит Украине 3,5 миллиарда евро финансовой помощи. Общая сумма финансовой помощи от Европейского Союза уже достигла 134 миллиардов евро, а новая сумма ожидается в начале марта.

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Об этом сообщили в самом Европейском совете. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что эта цифра превышает любую другую помощь, оказанную Украине другими странами.

Благодаря механизму макрофинансовой помощи и позиции G7 Европейский Союз обеспечил покрытие бюджетного дефицита Украины на 2025 год. Это позволит стране поддерживать стабильность экономики и реализовывать критически важные социальные программы. Помимо финансовой помощи, ЕС объявил об амбициозном пакете мер по энергетической безопасности. Основные цели программы:

интеграция украинского и молдавского энергетических рынков в европейскую систему;

использование украинских газовых хранилищ, 80% которых расположены вблизи государств-членов ЕС;

привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии для уменьшения зависимости от ископаемого топлива.

Европейская комиссия активно работает по укреплению экономических и политических связей с Украиной. Президент фон дер Ляен заявила, что в марте 2025 года будет представлен комплексный план развития европейской оборонной промышленности, от которого выиграет и Украина. Кроме того, усилия ЕС направлены на поддержку украинской экономики, предпринимательства и инновационных отраслей, включая развитие технологий в сфере искусственного интеллекта и дронов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, восстановление Украины и ее армии обойдется как минимум в 205 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, а общие затраты на укрепление обороны Европы могут достичь триллионов долларов. Если финансировать эти расходы за счет долга, страны ЕС могут столкнуться с дополнительными 2,7 триллиона долларов заимствований, что потребует существенных изменений в их бюджетах.

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