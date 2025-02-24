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ЕС выделит новый транш финансовой помощи Украине: какую сумму и когда ожидать

Дарина Герцева
Mакроэкономика
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ЕС предоставил очередную финансовую поддержку Украине

24 февраля 2025 года ЕС (Европейский Союз) заявил, что выделит Украине 3,5 миллиарда евро финансовой помощи. Общая сумма финансовой помощи от Европейского Союза уже достигла 134 миллиардов евро, а новая сумма ожидается в начале марта.

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Об этом сообщили в самом Европейском совете. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что эта цифра превышает любую другую помощь, оказанную Украине другими странами.

Благодаря механизму макрофинансовой помощи и позиции G7 Европейский Союз обеспечил покрытие бюджетного дефицита Украины на 2025 год. Это позволит стране поддерживать стабильность экономики и реализовывать критически важные социальные программы. Помимо финансовой помощи, ЕС объявил об амбициозном пакете мер по энергетической безопасности. Основные цели программы:

  • интеграция украинского и молдавского энергетических рынков в европейскую систему;
  • использование украинских газовых хранилищ, 80% которых расположены вблизи государств-членов ЕС;
  • привлечение инвестиций в возобновляемые источники энергии для уменьшения зависимости от ископаемого топлива.

Европейская комиссия активно работает по укреплению экономических и политических связей с Украиной. Президент фон дер Ляен заявила, что в марте 2025 года будет представлен комплексный план развития европейской оборонной промышленности, от которого выиграет и Украина. Кроме того, усилия ЕС направлены на поддержку украинской экономики, предпринимательства и инновационных отраслей, включая развитие технологий в сфере искусственного интеллекта и дронов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, восстановление Украины и ее армии обойдется как минимум в 205 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, а общие затраты на укрепление обороны Европы могут достичь триллионов долларов. Если финансировать эти расходы за счет долга, страны ЕС могут столкнуться с дополнительными 2,7 триллиона долларов заимствований, что потребует существенных изменений в их бюджетах.

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