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"Никто в мире не верит российской лжи": Зеленский выступил на саммите Support Ukraine и объяснил, как Украина может обрести мир
В понедельник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский выступил на саммите Support Ukraine. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.
В частности, гарант поблагодарил украинский народ устойчивость. Также он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не подарит мир Украине просто так.
"Спасибо, что за три года мы не потеряли главного – единства, не потеряли правды, не изменили своей цели – надежному, длительному миру для Украины", – сказал президент.
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