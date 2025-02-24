'Никто в мире не верит российской лжи': Зеленский выступил на саммите Support Ukraine и объяснил, как Украина может обрести мир

В понедельник, 24 февраля, президент Владимир Зеленский выступил на саммите Support Ukraine. Он подчеркнул, что Украина должна обрести мир посредством силы и единства.

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В частности, гарант поблагодарил украинский народ устойчивость. Также он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не подарит мир Украине просто так.

"Спасибо, что за три года мы не потеряли главного – единства, не потеряли правды, не изменили своей цели – надежному, длительному миру для Украины", – сказал президент.

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