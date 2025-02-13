Обещаний по членству в НАТО вместе с мирным соглашением Украине никто не давал, – Рютте

Североатлантический альянс стремится видеть Украину среди своих членов. Но в НАТО никогда не обещали, что любые мирные переговоры по поводу российско-украинской войны завершатся для Украины именно членством в Альянсе.

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Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте по итогам встречи министров НАТО. Он уточнил, что никогда не говорилось, чтобы гарантией безопасности Украины было ее членство в Альянсе.

"Мы слишком привержены вопросу членства Украины в Альянсе. Однако никогда не было согласовано, что мирные переговоры обязательно закончатся членством Украины в НАТО. Это никогда не было согласовано. Это возможно, но не было фактом", – сказал Рютте.

Генсек Альянса признал, что на саммите в Вашингтоне "НАТО взяло на себя обязательство относительно будущего членства Украины".

"Но не было никакого фактического согласования, что когда переговоры о мире завершатся, то они завершатся членством Украины в НАТО. Это может быть, но это не было определено", – добавил он.

Господин Рютте сообщил, что "переговорный процесс по миру в Украине" уже идет, причем в переговорах, которые ведут США (глава НАТО не уточнил, с кем они ведутся), "активно принимает участие" подавляющее большинство членов Альянса – в виде консультаций. Потому что главная задача этих переговоров, как определил генсек НАТО, – обеспечить, чтобы российский диктатор "Путин никогда не попытался напасть на Украину снова".

О том, что Украина станет членом НАТО, впервые сказали сами участники Североатлантического союза еще в 2008 году. Это был один из тезисов итоговой декларации саммита НАТО в Бухаресте.

Более подробно об этом говорили на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году. Тогда в Альянсе решили, что Украине для членства в НАТО не нужно будет получать План действий, и страна вступит в НАТО так же, как это сделали Финляндия и Швеция.

Но конкретных дат или условий – здесь господин Рютте прав – в НАТО никогда не обнародовали. В частности, на этом саммите было сказано, что Украина станет членом НАТО, "когда будет согласие союзников".

Как сообщал OBOZ.UA, 12 февраля президент США Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Путиным. В частности, они говорили об Украине. Американский президент заявил, что они договорились работать вместе – "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

В это же время его новый глава Пентагона заявил, что "Украина не будет членом НАТО".

После звонка Путину Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они обсудили дипломатические, военные, экономические вопросы. Трамп проинформировал украинского президента о том, что ему сказал Путин.

А уже после этого, во время пресс-конференции в Белом доме, Трамп заявил, что Украина "вряд ли вернет" все захваченные Россией территории, однако предположил, что страна может получить обратно некоторые из них. В то же время возвращение к границам 2014 года он назвал "невероятным".

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