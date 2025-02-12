США продолжат оказывать помощь Украине, но членства в НАТО не будет: Трамп озвучил новые условия. Видео

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "вряд ли вернет" все захваченные Россией территории, однако, допустил, что страна может получить назад некоторые из них. В то же время возвращение к границам 2014 года он назвал "маловероятным".

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Во время пресс-конференции в Овальном кабинете в четверг, 12 февраля, Трамп отметил, что допускает прекращение огня в Украине в "не слишком отдаленном будущем". Также он сказал, что в что в стране "в какой-то момент" должны пройти новые выборы.

Во время разговора с российским диктатором Путиным американский президент заявил, что предложил ему прекращение огня, но услышал от президента страны-агрессора, что тот не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным.

В то же время глава Белого дома сказал, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Также он заявил, что согласен с сегодняшним заявлением главы Пентагона Пита Хегсета о том, что вступление Украины в НАТО не является реалистичным. "Непрактичной и маловероятной" политик назвал перспективу вступления страны в альянс.

Однако сказал, что США продолжат оказывать помощь Украине, впрочем, не уточнил, как именно.

Кроме того, Трамп добавил, что глава Минфина США должен привезти из Киева документ с гарантиями возврата вложенных средств в поддержку Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 12 февраля Трамп провел беседу с российским диктатором Путиным, в частности они говорили и об Украине. Американский президент заявил, что они договорились работать вместе – "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

– После звонка Путину Трамп позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Они обсудили дипломатические, военные, экономические вопросы. Трамп проинформировал украинского президента о том, что ему сказал Путин.

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