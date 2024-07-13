9-11 июля т.г. в Вашингтоне прошёл юбилейный саммит НАТО по случаю 75-й годовщины создания Североатлантического альянса. Саммит проходил на фоне широкомасштабной агрессии России против Украины и циничной, преступной российской бомбардировки крупнейшей детской больницы в Киеве и других медицинских учреждений столицы Украины, а также жилых домов, которые никак не являются объектами военной инфраструктуры.

Видео дня

На полях Вашингтонского саммита НАТО Украина, США, Нидерланды, Германия, Румыния и Италия подписали совместное заявление об укреплении противовоздушной обороны Украины. Союзники решили усилить стратегический компонент ПВО и ПРО Украины: было предоставлено 5 батарей ЗРК Patriot: от Германии, США, Румынии, Нидерландов и батарея SAMP/T от Италии. В ближайшие месяцы США с союзниками, в частности Канада, Норвегия, Испания, Великобритания предоставят Украине десятки тактических систем ПВО и ПРО среднего и ближнего радиуса действия: NASAMS, HAWK, IRIS-T, и Gepard. Это поможет защитить украинские города, гражданское население и солдат на фронте.

На фоне растущих геополитических напряжений и угроз безопасности в Европе, саммит НАТО в Вашингтоне принял решительные шаги, направленные на поддержку Украины и укрепление коллективной безопасности. По окончании саммита была подписана декларация, где констатируется, что страны-участницы НАТО выделят в 2025 году по меньшей мере 40 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине, подтверждён необратимый путь к полной евроатлантической интеграции Украины, включая членство в НАТО. Также принято решение о создании Службы помощи и обучения в области безопасности для Украины, которая будет координировать поставки военной техники и подготовку личного состава. Также в документе говорится, что на пути к вступлению от Киева потребуются "дополнительные демократические реформы". При этом Альянс не считает себя стороной конфликта, но Россия в декларации саммита НАТО названа "самой значительной и прямой угрозой безопасности". Члены Североатлантического союза также выразили обеспокоенность усилением стратегического партнерства России и Китая и их попытками "изменить международный порядок". Ведь поддержка РФ Китаем усугубляет угрозы безопасности НАТО. Кроме того, Альянс назначил своего "старшего представителя" в Украине.

НАТО обеспокоено, что Россия продолжила диверсифицировать свои ядерные силы, в частности, за счёт разработки новых ядерных систем и развёртывания ударных средств двойной малой и средней дальности, что представляет растущую угрозу, а КНР продолжает стремительно расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал за счёт большего количества боеголовок и сложных средств доставки. Китай обвиняется в том, что стал решающим фактором в войне России против Украины благодаря широкомасштабной поддержке оборонно-промышленной базы России и продаже в РФ товаров двойного назначения. Было отмечено, что "КНР не может допустить величайшей войны в Европе в новейшей истории без того, чтобы это негативно не сказалось на его интересах и репутации".

11 июля на полях Вашингтонского Саммита НАТО Украина и 23 подписанта соглашений о безопасности с Украиной подписали "Украинский компакт" (Ukraine Compact). В 2023 году на полях Вильнюсского саммита НАТО участники G7 приняли Совместную декларацию, запустившую процесс заключения двусторонних соглашений о безопасности с Украиной. За год Украина подписала 23 документа о безопасности со странами Европы, США, Японией, а также ЕС. Эти акты закладывают основы надёжной архитектуры безопасности для Украины до получения полноправного членства в НАТО. Украинский Договор (Компакт), подписанный в Вашингтоне всеми участниками сделок по безопасности, выводит отношения с ними на новый уровень и будет способствовать ускорению коллективных усилий по удовлетворению потребностей Украины в сфере безопасности. Украинский компакт предусматривает также поддержку ускоренного развития ВСУ. Договор создает механизм реагирования в случае повторного нападения России на Украину после завершения нынешних боевых действий, включая оказание скорой и постоянной помощи и санкции на государство-агрессор.

Союзники на саммите выразили постоянную поддержку Украины в противодействии агрессору. Прозвучали заверения Украины в неизменяемой поддержке независимо от политических изменений в странах Альянса. Российская пропаганда пыталась продвигать нарративы по поводу колебаний и неуверенности в Альянсе, учитывая результаты предстоящих президентских выборов в Соединенных Штатах. Однако юбилейный саммит НАТО подтвердил единство союзников, в частности, противостояние новым вызовам и угрозам, вызванным агрессивными действиями России на международной арене. НАТО назвала угрозой углубления отношений России, Белоруссии, Ирана и КНДР. Украина надеется на поддержку Альянса в препятствовании рискам и угрозам со стороны российских союзников и сателлитов, оказывающих России военно-техническую поддержку для ведения войны в Украине. Тот факт, что страны НАТО решили разработать рекомендации по политике в отношении России, являются результатом переосмысления самого характера современной войны и понимания чрезвычайной опасности страны-агрессора для международного устройства. На саммите НАТО снова встал вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16. Передачу самолётов подтвердили 4 страны: Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

В ходе саммита президент Украины провёл важные двусторонние встречи с президентами США, Франции и Словакии, премьер-министрами Италии и Канады, федеральным канцлером Германии, лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии, подписал двусторонние договоры безопасности Украины с Румынией и Люксембургом. Многочисленные встречи прошли с лидерами Сената, Палаты представителей, американского военно-промышленного комплекса. Президент Зеленский в итоге результатов саммита НАТО подчеркнул, что "Украина делает все для того, чтобы наступил день, когда получит приглашение и станет членом НАТО, и этого таки достигнет".