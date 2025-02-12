Не должно подпадать под статью НАТО: Хегсет сказал, будут ли войска США входить в миротворческую миссию в Украине

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил, что миротворческая миссия, которую предлагают развернуть в Украине в рамках гарантий безопасности, не будет включать военных из США. Он также сказал, что вступление Украины в НАТО является "нереалистичным".

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Об этом бывший телеведущий заявил в начале встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн. Пит Хегсет подчеркнул, что США больше не будут отдавать приоритет европейской и украинской безопасности и будут сосредоточены на безопасности собственных границ и сдерживании войны с Китаем.

В частности, новый глава Минобороны США заявил, что "гарантия безопасности для Украины должна быть подкреплена боеспособными европейскими и неевропейскими войсками".

"Они должны разворачиваться как часть миссии, не являющейся миссией НАТО. Также миссия не должна подпадать под действие пятой статьи НАТО", – сказал американец.

Таким образом, большинство войск стран ЕС исключается. Пятая статья Североатлантического договора предусматривает, что в случае, если союзник по НАТО подвергнется вооруженному нападению, каждый член Альянса считает этот акт насилия вооруженным нападением на всех членов и должен предпринимать действия, чтобы помочь тому союзнику, который подвергся нападению.

"В рамках каких-либо гарантий безопасности войска США не будут развернуты в Украине", – подчеркнул Пит Хегсет.

Отдельно американец отметил, что возвращение Украины к границам 2013 года является "нереалистической иллюзорной целью", а Украина в ближайшем будущем не станет членом НАТО. Он также добавил, что "Соединенные Штаты не верят, что "членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров".

Как сообщал OBOZ.UA, администрация нового американского президента Дональда Трампа уже приостановила реализацию своего мирного плана по Украине. Приостановка была сделана, чтобы предоставить Европе место за столом переговоров. Спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог пообещал провести индивидуальные разговоры с союзниками по НАТО.

По словам советника американского лидера по национальной безопасности Майка Уолтца, гарантии безопасности Киеву должны предоставить страны Европы.

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