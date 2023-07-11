'Теперь Украине нужно выполнить домашнюю работу': Данилов объяснил, что означает решение Вильнюсского саммита НАТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов пояснил, что означает решение Вильнюсского саммита НАТО по отмене ПДЧ для Украины. Теперь наша страна должна выполнить ряд заданий, чтобы соответствовать стандартам Североатлантического союза.

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Об этом Данилов заявил в эфире "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). "Нам сейчас нужно проделать большую домашнюю работу по полному переходу на стандарты Альянса", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что украинское войско и его действия на поле боя уже соответствуют стандартам НАТО, так что к нашей армии вопросов уже ни у кого не возникает.

"У нас уже этот процесс сдвинулся с мертвой точки. И если на 24 февраля у нас были единицы вооружения их стандарта, то на сегодняшний день таких единиц все больше и больше", – рассказал секретарь СНБО о переходе на натовское вооружение.

Однако НАТО – это не только военный альянс. Страны-члены этого блока заботятся также о демократии, правах человека и свободе слова. В этих отраслях, говорит Данилов, Украине нужно будет "очень многое сделать".

"То, что мы сегодня услышали и услышим завтра – это будут выдающиеся дни для нашей истории. Конечно, хотелось бы с первого раза и сразу. Но имеем в виду, что в Альянс входит 31 страна и каждая страна должна дать согласие. Это непростой процесс. Но я уверен, что мы этот путь пройдем", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Вильнюсе 11 июля стартовал саммит стран НАТО, от которого Украина ожидает конкретных решений о своем пути к вступлению в Альянс, а еще того, что Запад будет продолжать поддерживать ее в военном плане. Все детали первого дня вы найдете в нашем материале.

– Члены НАТО подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и согласились отменить требование Плана действий по членству. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный.

– Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что должна сделать Украина для членства в НАТО. По его словам, есть два основных критерия, не связанных между собой.

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