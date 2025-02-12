Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа прошла вечером, 12 февраля.

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Об этом OBOZ.ua сообщили в Офисе президента. Детали переговоров уточняются. Но наш источник отметил, что разговор длился около часа.

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Напомним, что в среду, 12 февраля, президент США Дональд Трамп также снова провел беседу с российским диктатором. Во время разговора политики, в частности, говорили и об Украине.

Трамп назвал беседу "длительной и очень продуктивной", и заявил, что они договорились работать вместе - "очень тесно, включая посещение государств друг друга", а также начнут переговоры "немедленно".

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