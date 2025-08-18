'Нужны две составляющие': Зеленский – об условиях для завершения войны и проведения выборов

Президент Владимир Зеленский заявил, что он готов провести выборы в Украине. Однако это возможно только после завершения войны, так как сейчас это не позволит сделать ситуация с безопасностью.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал во время открытой части встречи с американской стороной в Овальном кабинете в понедельник, 18 августа. Ее транслировали СМИ.

На вопрос, готов ли президент Украины к проведению выборов после войны, он ответил: "Конечно". При этом Зеленский подчеркнул, что необходимо принимать во внимание ситуацию с безопасностью.

"Мы должны принимать во внимание обстоятельства, должны работать с парламентом, потому что во время войны мы не можем проводить выборы. Нужно достичь прекращения огня и на суше, и в небе, и обеспечить людям возможность провести демократические открытые выборы", – сказал Зеленский.

Что известно о встрече в Белом доме

18 августа Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры уже провели открытые и закрытые переговоры. На втором этапе встречи к ним присоединились ведущие европейские политики, которые приехали в Вашингтон, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к трехсторонней встрече с Россией. Также он выразил надежду на то, что американские и европейские лидеры помогут найти дипломатический путь завершения войны.

Дональд Трамп не исключил, что гарантии безопасности для Украины будут включать присутствие американских военных на ее территории. Однако он пообещал сказать об этом позже. Президент США выразил убеждение, что война может завершиться в ближайшее время, и заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину.

Также Трамп заявил, что после встреч с Зеленским и европейскими лидерами проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!