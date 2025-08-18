'Сообщим позже': Трамп – о возможности развертывания войск США в Украине

Президент США Дональд Трамп не исключает, что гарантии безопасности для Украины будут включать присутствие американских военных на ее территории. Однако он пообещал сказать об этом позже.

Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в понедельник, 18 августа.

Дональда Трампа спросили журналисты, в каком формате могут предоставляться гарантии безопасности для Украины. В частности, могут ли они включать развертывание войск США на ее территории.

Трамп заявил, что ответить на вопрос сможет позже.

"Но мы будем вовлечены", - сказал он.

