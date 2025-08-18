'Ценим мощных людей': Зеленский – о завершении войны и возможной трехсторонней встрече

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что американские и европейские лидеры помогут найти дипломатический путь завершения войны. Он также заявил, что ожидает трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России.

Видео дня

Об этом Зеленский сказал во время открытой части встречи с американской стороной в Овальном кабинете в понедельник, 18 августа. Ее транслировали СМИ.

"Мы полагаемся и ценим мощных и сильных людей, как президент Трамп, [надеемся], что они найдут дипломатический путь окончания этой войны. Мы ожидаем трехсторонней встречи (лидеров Украины, США и России. – Ред.)", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинский народ живет под постоянными обстрелами, поэтому все хотят "остановить эту войну, остановить Россию".

"Мы живем под постоянными атаками. Вы знаете, что сегодня тоже были атаки, многие люди ранены, несколько человек погибли, в том числе полуторагодовалый ребенок. Мы хотим остановить эту войну, хотим остановить Россию. Мы привлекаем американских и европейских партнеров, чтобы они сделали все возможное для этого", – подчеркнул президент Украины.

Что известно о встрече в Белом доме

18 августа Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры уже провели открытые и закрытые переговоры. На втором этапе встречи к ним присоединились ведущие европейские политики, которые приехали в Вашингтон, чтобы обеспечить мощную поддержку позиций Киева.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к трехсторонней встрече с Россией. А Дональд Трамп не исключил, что гарантии безопасности для Украины будут включать присутствие американских военных на ее территории. Однако он пообещал сказать об этом позже.

Президент США выразил убеждение, что война может завершиться в ближайшее время, и заявил, что Штаты продолжат поддерживать Украину.

Также Трамп заявил, что после встреч с Зеленским и европейскими лидерами проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщал OBOZ.UA, перед переговорами в Белом доме украинский президент сделал заявление. Он подчеркнул, что прежде всего Украине нужен мир – надежный и длительный, и это основная цель его визита.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!