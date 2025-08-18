'Путин ждет': Трамп анонсировал разговор с диктатором РФ после встречи с Зеленским

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры, начавшиеся с заявлений для прессы, продолжились в закрытом формате в Овальном кабинете.

Трамп заявил, что после встреч с Зеленским и европейскими лидерами проведет телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент OBOZ.UA.

Путин ждет звонка Трампа по результатам встречи с Зеленским

"Я только что говорил с президентом Зеленским и косвенно контактировал с президентом Путиным. Мы планируем телефонный разговор сразу после этих встреч", – сказал Трамп.

По словам американского лидера, если итогом станет трехсторонняя встреча между США, Украиной и Россией, то появится "реальный шанс положить конец войне".

"Если это произойдет, у нас будет хороший шанс. Если же нет – боевые действия продолжатся. Но он (Путин, – ред.) ждет моего звонка, когда мы закончим эту встречу", – подчеркнул Трамп.

Стоит отметить, что Владимир Зеленский также заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам с участием Путина и Трампа.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению войны, в которой Россия убивает украинцев, он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Как писал OBOZ.UA, 18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время он подчеркнул, что мир должен быть длительным.

