'Это не конец пути': Трамп заявил, что США продолжат поддерживать Украину

18 августа в Вашингтоне состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Сначала лидеры выступили с совместными заявлениями для прессы, после чего продолжили переговоры за закрытыми дверями.

США продолжат поддерживать Украину, несмотря ни на что. OBOZ.UA публикует основные тезисы.

Зеленский поблагодарил Меланию Трамп

"Большое спасибо за ваши усилия и личные усилия, направленные на то, чтобы остановить убийства и остановить эту войну. Выражаю благодарность вашей жене, первой леди Соединенных Штатов. Она подписала письмо Путину о наших похищенных детях", – сказал глава государства.

Вопрос поддержки Украины

Журналисты спросили Дональда Трампа, означает ли встреча конец поддержки Украины со стороны США. Президент США избежал прямого ответа, но подчеркнул, что Вашингтон стремится остановить войну.

"Людей убивают, и мы хотим это остановить. Поэтому я не сказал бы, что это конец пути. Нет, я думаю, у нас есть хорошие шансы сделать это сейчас", — заявил Трамп.

Он добавил, что верит в готовность Путина завершить войну, и повторил свой тезис, что это "война Байдена".

Готовность к встрече с Путиным

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина готова к трехсторонней встрече с Россией.

"Нам нужно остановить эту войну, чтобы остановить Россию, и нам нужна поддержка американских и европейских партнеров. Мы сделаем для этого все возможное. Мы показываем, что мы сильные люди, и мы поддержали идею президента Трампа остановить эту войну", — заявил он.

Позиция США относительно гарантий безопасности Украины

Дональд Трамп объявил, что США будут участвовать в гарантиях безопасности для Украины.

"Будет очень много помощи в безопасности. Это будет хорошо. Европа — первая линия обороны, но мы тоже поможем", – сказал он, не уточнив, идет ли речь об участии американских войск.

Впоследствии он добавил, что Вашингтон обеспечит Украине "очень хорошую защиту", даже несмотря на отсутствие решения о членстве в НАТО.

"Разумные шансы" на мир

Трамп выразил убеждение, что война может завершиться в ближайшее время.

"Я положил конец шести войнам, и уверен, что решим и эту проблему. Мир устал от войны, и мы ее остановим", – сказал он.

Он отметил, что мирное соглашение можно достичь даже без формального прекращения огня.

"Мы можем заключить мирное соглашение, пока они воюют", – добавил американский лидер.

Обмен шутками и вопрос выборов

Встреча прошла в более доброжелательной атмосфере, чем предыдущие. Журналисты даже обсуждали костюм Зеленского, на что президент Украины в шутку ответил: "Я переоделся, а ты – нет".

На вопрос о проведении выборов Зеленский заявил, что они возможны только после прекращения боевых действий:

"Потому что во время войны нельзя проводить выборы", – говорит Зеленский, добавляя, что может понадобиться перемирие.

В ответ Трамп, улыбаясь, пошутил о возможных ограничениях выборов в США в случае войны.

Путин ждет звонка

"Я только что говорил с президентом Зеленским и косвенно контактировал с президентом Путиным. Мы планируем телефонный разговор сразу после этих встреч. Возможна трехсторонняя встреча. Если она состоится, у нас появится реальный шанс остановить войну. Если же нет — боевые действия продолжатся. Путин сейчас ждет моего звонка после завершения этой встречи", - заявил Трамп.

Что предшествовало

В пятницу, 15 августа, Трамп провел саммит с российским диктатором Путиным в Анкоридже на Аляске и заявил о "значительном прогрессе" от трехчасовых переговоров. И хотя никакого соглашения не было достигнуто, он указал, что теперь "все зависит от Зеленского". Также президент США пообещал позвонить украинскому лидеру.

Утром 16 августа Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Впоследствии к нему присоединились европейские лидеры, диалог длился полтора часа. Президент Украины подчеркнул, что все детали по завершению войны, в которой Россия убивает украинцев, он собирается обсудить с Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Как писал OBOZ.UA, 18 августа Зеленский прибыл с официальным визитом в Вашингтон, США, где он встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопросы, касающиеся завершения войны. Гарант подчеркнул, что Украина и ее партнеры одинаково хотят быстро и надежно закончить эту войну. В то же время он подчеркнул, что мир должен быть длительным.

