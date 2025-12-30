Посол США в НАТО Мэтью Уитакер выразилсомнения в правдивости заявлений России о якобы атаке Украины на резиденцию кремлевского диктатора Владимира Путина. Дипломат убежден, чтотакие действия со стороны Киева были бы не логичными.

Видео дня

Об этом Мэтью Уитакер заявил в эфире Fox Business. Он отметил необходимость ознакомиться с данными разведслужб относительно этого инцидента.

Посол США в НАТО прокомментировал заявления Москвы, которые Украина отрицает.

"Неясно, действительно ли это произошло. Знаете, Украина каждую ночь получает удары дронами и ракетами по своей столице. И все, что они могут сделать – это дать отпор", – сказал Уитакер.

Однако, по его словам, если бы это произошло на самом деле, то выглядело бы нелогично на фоне заявлений о приближении к мирным договоренностям.

"Быть так близко к возможному мирному соглашению и одновременно делать шаги, которые могут выглядеть необдуманными или бесполезными, было бы странно", – отметил посол США в НАТО.

Мэтью Уитакер отметил, что США собираются докопаться до сути этого дела, и ключевым здесь будет вывод американских разведывательных служб и разведок союзников о том, имел ли инцидент место на самом деле.

Что предшествовало

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Вооруженные силы Украины в якобы атаке на государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае (Новгородская область РФ).

Никаких доказательств в Кремле не предоставили, но российский диктатор сразу пожаловался на "обстрел" президенту США Дональду Трампу.

Глава Белого прокомментировал слова Путина. Он несколько раз повторил, что"это не хорошо", но допустил, что атаки могло и не быть.

"Но Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – добавил лидер республиканцев.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал заявления российской стороны ложью. Он добавил, что Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления и подготовку почвы для новых ударов РФ. В то же время Дмитрий Песков назвал заявление украинского президента "дикостью".

А одно из оппозиционных изданий РФ отметило, что украинские дроны чисто технически вряд ли могли долететь до резиденции президента России на Валдае из-за огромной концентрации ПВО. Кроме того, жители региона в ночь на 29 декабря не слышали никаких взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW объяснили, почему в Кремле обвинили Украину в атаке на резиденцию Путина. Аналитики считают, что Кремль планирует воспользоваться этим "ударом" как поводом для отклонения любых мирных инициатив направленных на окончание войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!