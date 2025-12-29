Лавров заявил об "атаке" ВСУ по резиденции Путина и пригрозил "ответом": Зеленский ответил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил ответить на якобы удар Вооруженных сил Украины по резиденции президента РФ Владимира Путина. Украина воспринимает это как сигнал потенциального давления со стороны страны-агрессора и подготовку почвы для новых ударов.

Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил о возможной угрозе ударов.

"Очередная ложь РФ поняла, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них (россиян – ред.) это провал. Потому что они не хотят закончить эту войну", – отметил Зеленский.

Президент президент также отметил, что подобные заявления РФ могут предшествовать ударам по столице и государственным зданиям. Он напомнил, что похожую атаку оккупанты совершили в этом году в сентябре. Тогда они осуществили ракетный удар по зданию Кабинета министров Украины.

"Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в частности для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны. Типичная лживая тактика россиян", – заявил президент в Telegram-канале.

Украинский президент подчеркнул необходимость повышенного внимания и координации с международными партнерами, включая команду Дональда Трампа и европейских союзников.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава государства заявил, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к миру и может пойти дальше в своих действиях. Нынешние сигналы из Кремля не свидетельствуют о намерениях прекратить войну, развязанную против Украины.

Также Зеленский заявил, что Украина заинтересована в получении от России репараций для восстановления государства и усиления безопасности. По его словам, механизм репарационных кредитов уже согласован с европейскими партнерами, ведь большинство замороженных российских активов находится именно в Европе.

