'Это было бы очень досадно': Трамп отреагировал на заявление Кремля об 'атаке' по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего не знает" о якобы "попытке обстрела" резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина и "только что услышал об этом". Он несколько раз повторил, что "это не хорошо", но допустил, что этой атаки, возможно, и не было.

Российский фейк глава Белого дома прокомментировал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Когда лидеры двух стран вышли к прессе, журналисты поинтересовались мнением американского президента о ситуации.

Что сказал Дональд Трамп

"Я только что услышал об этом на самом деле, но я ничего об этом не знаю. Это было бы очень плохо", – заявил он после одного из вопросов.

Впоследствии республиканец снова высказался о вымышленном россиянами "обстреле". Журналистка спросила, может ли инцидент сорвать переговоры о мире. Прямого ответа Трамп не дал, сказав: "Мне это не нравится. Это не хорошо".

Президент США сообщил, что "слышал об этом сегодня утром" (речь идет о времени по Вашингтону).

"Знаете, кто сказал мне об этом? "Президент" Путин сказал мне об этом. Рано утром он рассказал, что "был атакован". Это не хорошо", – продолжил Трамп.

Он упомянул об отказе в поставках американских ракет Tomahawk Силам обороны Украины, хотя из этого комментария мало что можно понять.

"Помните про Tomahawk? Я остановил Tomahawk. Я этого не хотел... Мы говорим о деликатном периоде времени. Сейчас не подходящее время", – высказался президент.

Он упрекнул Украину: "Одно дело обижаться, совсем другое дело – атаковать его дом. Сейчас не лучшее время делать что-либо из этого".

На еще один вопрос, который касался правдивости заявлений России, Трамп ответил: "Мы выясним. Я имею в виду, вы говорите, что, возможно, нападения не было. Это также возможно, я думаю. Но "президент" Путин сказал мне сегодня утром, что да".

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник якобы "предприняли атаку" на государственную резиденцию Путина на Валдае. По его словам, уничтожен 91 беспилотник. Подчеркнем: никаких подтверждений этому нет.

– Зеленский отреагировал на эти обвинения, указав на ложь со стороны РФ. Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления со стороны страны-агрессора и подготовку почвы для новых ударов по Украине.

