Спланированный 'маневр': в ISW объяснили, почему в Кремле обвинили Украину в атаке на резиденцию Путина

29 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Вооруженные силы Украины в якобы атаке на государственную резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае (Новгородская область РФ). Вероятно, Кремль планирует воспользоваться этим "ударом" как поводом для отклонения любых мирных инициатив направленных на окончание войны.

Видео дня

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны. Там отметили, что РФ будет делать все возможное, что отсрочить наступление мира и избежать нового санкционного давления со стороны Вашингтона.

"Кремль, возможно, намерен использовать этот заявленный удар, чтобы оправдать свой отказ от любых мирных предложений, вытекающих из недавних двусторонних американо-украинских и многосторонних американо-украинско-европейских переговоров", – отмечается в материале.

Кремль критикует мирный план и пытается затянуть переговоры

Так, помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя разговор Трампа и Путина от 29 декабря, раскритиковал рамочное соглашение между США и Украиной, вероятно имея в виду 20-пунктный мирный план. Он заявил, что документ якобы "оставляет пространство" для Украины, чтобы избегать нечетко определенных обязательств, а также отверг саму возможность прекращения огня.

Аналитики отметили, что с тех пор, как администрация Трампа в начале 2025 года активизировала мирные инициативы, Кремль пытается затянуть и растянуть переговорный процесс. Цель – продолжать вести войну без ограничений, избежать введения со стороны США инструментов давления, способных заставить Россию к предметным договоренностям, а также добиться уступок в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Что предшествовало

Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы попыталась атаковать беспилотниками государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области РФ. Никаких доказательств в Кремле не предоставили, но российский диктатор уже успел пожаловаться на "обстрел" президенту США Дональду Трампу.

Американский лидер заявил, что "только что услышал об этом". Он несколько раз повторил, что"это не хорошо", но допустил, что атаки могло и не быть. "Но Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – добавил республиканец.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал заявления российской стороны ложью. Он добавил, что Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления и подготовку почвы для новых ударов РФ.

А одно из оппозиционных изданий РФ отметило, что украинские дроны чисто технически вряд ли могли долететь до резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина на Валдае из-за огромной концентрации ПВО. Кроме того, жители региона в ночь на 29 декабря не слышали никаких взрывов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава государства заявил, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует готовности к миру и может пойти дальше в своих действиях. Нынешние сигналы из Кремля не свидетельствуют о намерениях прекратить войну, развязанную против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!