В Кремле заявили, что усилят переговорную позицию по Украине

Россия усилит переговорную позицию по Украине в вопросе дипломатического урегулирования войны. В то же время Владимир Путин и Дональд Трамп сохраняют "доверительный диалог".

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, не подтвержденные атаки на якобы резиденцию российского диктатора "не способны пошатнуть диалог между РФ и США".

Что сказал Песков

Чиновник заявил, что вопрос местонахождения Путина в нынешних условиях"не подлежит публичному обсуждению".

"Президент РФ и Дональд Трамп сохраняют доверительный диалог, и такие акты Киева, как удар по резиденции, не способны поколебать этот диалог", – говорится в сообщении Пескова пропагандистским росСМИ.

В то же время, по словам пресс-секретаря Путина, Кремль не может ответить, насколько "атака Киева на госрезиденцию Путина отбросила назад переговорный процесс по Украине". Дополнительно, как добавил он, "отрицание Зеленским и западными СМИ" атаки на резиденцию Путина выглядит "безумием".

Что предшествовало

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы попыталась атаковать беспилотниками госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области РФ. Никаких доказательств в Кремле не предоставили, но российский президент успел пожаловаться на "обстрел" Дональду Трампу.

Последний заявил, что "только что услышал об этом". Он несколько раз повторил, что "это не хорошо", но допустил, что атаки могло и не быть.

"Но президент Путин сказал мне сегодня утром, что она была", – добавил глава Белого дома.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский назвал заявления российской стороны ложью. Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления и подготовку почвы для новых ударов РФ.

