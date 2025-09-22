Нет оснований считать, что российские дроны, которые упали в Польше, представляли угрозу, – Туск

В Польше пока не зафиксировано ни одного случая падения дрона с боевой частью. В то же время поиск и идентификация беспилотников после вторжения в польское воздушное пространство в ночь на 10 сентября все еще продолжается.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Сераковице, Поморское воеводство, в понедельник, 22 сентября. Мероприятие транслировал телеканал TVP Info. В частности, Туск сказал, что пока точное количество российских БПЛА, запущенных в Польшу, неизвестно.

В Польше до сих пор ищут дроны, запущенные Россией 10 сентября

По словам главы правительства Польши, поиски российских дронов и их идентификация на территории страны все еще продолжаются.

"Мы узнаем, сколько беспилотников упало, тогда, когда все они будут найдены", – ответил Туск на вопрос, почему до сих пор неизвестно, сколько дронов упало в ночь на 10 сентября.

Он иронично заметил, что россияне не сообщали Польше, сколько БПЛА они на самом деле запустили в польское воздушное пространство.

Для поиска широко используются также гражданские дроны, которые могут быть ошибочно приняты за российские объекты.

"Мы стараемся быть очень тщательными в этом вопросе и, прежде всего, не создавать панику", – сказал Туск.

По словам Туска, в последние дни "уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что эти объекты не имеют отношения к дроновой агрессии".

В то же время, продолжил он, ни один из найденных российских БПЛА не имел боевой части:

"Пока не было оснований утверждать, что какая-то из этих находок могла представлять угрозу. Ни один из российских дронов, которые нарушили воздушное пространство Польши, не был вооружен".

Что известно о вторжении российских дронов в Польшу

В ночь на 10 сентября, по предварительным оценкам, 19 российских БПЛА вторглись в воздушное пространство Польши, в небо подняли польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолеты ДРЛВ и самолеты-топливозаправщики НАТО.

В основном к российской атаке были привлечены "Герберы" без боевой части, некоторые имели дополнительные баки с горючим, что повысило их дальнобойность.

Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что в целом ПВО было сбито 3-4 дрона из 19-ти, и, по его словам, если бы это произошло в Украине, такой результат "считался бы стопроцентным успехом".

После инцидента Польша активировала 4-ю статью НАТО, чтобы провести консультации с союзниками.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. На перехват были подняты F-35 Италии.

Правительство Эстонии инициировало консультации по 4-й статье НАТО, а также экстренно созвало Совбез ООН впервые за 34 года членства страны в организации.

