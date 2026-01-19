В Кремле заявили, что Путина пригласили в Совет мира, и заговорили о новых контактах с США

Россия получила приглашение от Соединенных Штатов Америки присоединиться к Совету мира, который потенциально может стать правопреемником Организации Объединенных Наций. Однако пока оно касается решения вопроса Сектора Газы.

Об этом сообщил пресс-секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле рассматривают предложение от Белого дома.

В частности, как отметил Песков, Москва рассчитывает в контактах с США прояснить все нюансы приглашения Владимира Путина в "Совет мира" по Газе. Он также добавил, что глава Кремля пока не имеет планов по разговору с временно исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес.

Совет мира

Заметим, что в Белом доме выдвинули идею расширения мандата Совета мира в секторе Газа, возглавляемого Дональдом Трампом, и включения в него других горячих точек. Речь идет, в частности, об Украине и Венесуэле.

Белый дом рассматривает Совет мира "как потенциальную замену ООН", однако это будет параллельный неофициальный орган для урегулирования других конфликтов за пределами Газы. В то же время предложение о расширении мандата Совета мира усилило опасения других правительств относительно поддержки контролируемого Трампом органа, изначально предназначенного для оказания помощи в управлении разрушенным палестинским анклавом после разрушительной двухлетней войны между Израилем и ХАМАС. В основном это вызвало беспокойство у арабских стран Ближнего Востока.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, спецпосланники Соединенных Штатов Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время планируют приехать в Москву, чтобы встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Визит американцев может состояться уже в январе.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил Reuters, что ему неизвестно о возможной будущей поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву.

