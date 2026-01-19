Украина. Давос. Гренландия. Иран.

Избегал писать на эту тему, ибо она обширная, а фокус сейчас на максимально конкретных задачах. Но меня развеселила новость: "Немецкие солдаты покидают Гренландию раньше, потому что … ухудшилась погода".

Первым делом подмывает съязвить: а если на войне погода ухудшится, бундесвер по домам разойдётся? Ибо учения – они ж как раз для проверки реальных ситуаций.

Однако потом возникли конспирологические флешбэки, которые могут быть повторением истории, но в виде фарса.

Пунктиром кое-что освежим для контекста.

1.Завтра в Давосе начинается ежегодный экономический форум с издевательским слоганом: "Дух диалога".

Наша делегация в США договорилась договариваться. В Давосе очередной раунд. Тем временем Европа начинает собирать Украине энергогенерирующее и тепловое оборудование. Т.е., сказать, что мы совсем выпали из фокуса – нельзя. Видим это и ценим.

Пикантность момента в том, что в Давосе встретятся те, кто действительно хотел бы договориться, с теми, кто питает иллюзию погреть руки на контролируемом пожаре (но сам обгорит). А также с теми, кого устроит пожар побольше, по итогам которого можно недорого приватизировать имущество сгинувших и помочь в кредит восстановиться уцелевшим.

Мотивы – взаимоисключающие.

2. Последние дни в сети множество публикаций, что Трамп ментально нездоров и действует иррационально. Однако, любой аналитик обязан рационализировать этот фонтан безумия, чтобы видеть другие варианты, кроме диагноза "он пожилой псих".

Фундаментальный парадокс в том, что все военные и экономические потребности, которые Трамп озвучивает в качестве обоснования претензий на Гренландию, могут быть удовлетворены Штатами прямо сейчас.

Особенно военные. Но США не демонстрируют желания даже обозначить движение в сторону реанимации БЫВШЕЙ военной инфраструктуры.

Можно было бы понять логику: у нас пять баз, а надо 10, злые датчане против, надавим на них. Так ведь всё наоборот: можно хоть 20 баз, а в реальности – 1, и ту сокращают!

А раз мотивы лежат в какой-то другой плоскости, то отвадить американцев "усилением" военного присутствия Европы в Гренландии нельзя в принципе. Хоть одного солдата пошли, хоть 20 тысяч. Уверен, в европейских столицах это понимают, просто тянут время. Датчане точно абсолютно вменяемы.

Кроме общеисторического обоснования - "собирания земель" в имперском духе, лобовое объяснение экзерсисов последних дней – внутриполитическое: выжигание скандала с Эпштейном, ICE и отрыв от других американских проблем в контексте выборов.

Между тем, если допустить, что "атака на Гренландию" - это "туман войны", то у Трампа сейчас практически суперпозиция.

Пока все отвлечены шумовыми эффектами на севере и подозревают его в неадекватности, он может спроецировать силу куда угодно. Внутри США, на Кубе, в Нигерии, в Южной Америке, на Филиппинах. Когда на Ближний восток придёт флот, появится краткосрочная техническая возможность побуянить и там. Ибо авианосная группа – это аргумент, который нельзя игнорировать.

Действия немцев с отзывом разведывательно-учебной группы в размере аж отделения (!) в их понимании могут быть рациональны. А именно: избежать ситуации, когда американцам придётся занять позицию – это блеф или нет. И погода – лишь благовидный, хоть и нелепый предлог.

Ибо если на секунду вообразить, что некий американский контингент как-то препятствует / блокирует немецких солдат, потом невозможно представить, что американские и немецкие солдаты будут вместе защищать условную Балтию. Т.е., это мгновенный коллапс НАТО и отмашка Путину.

И вот тут возникают детальнейшие параллели с Украиной в 2021 году.

3. В ноябре 2021 г. при назначении на должность министр обороны Алексей Резников в качестве одного из приоритетов обозначил подход "НАТО де-факто". Ни у кого не было иллюзий, что нам удастся в обозримом будущем получить необходимые политические решения для интеграции. Поэтому фокусом работы стала "взаимосовместимость".

Т.е., возможность обеспечить переток силы, а также скоординированные действия. К настоящему моменту трудно переоценить изменения. С т.з. готовности в военном плане Украина может вступить в НАТО вчера.

Однако параллельно с измеримой прагматичной историей оборонной взаимосовместимости, разворачивался политический процесс вокруг ОРДЛО.

США публично анонсировали, что будет эскалация, и требовали выполнять "минские соглашения" (о чём сейчас предпочитают умалчивать).

Европа (в лице Франции и Германии) опровергала США и утверждала, что большой войны не будет, но также требовала выполнять "минские соглашения" (о чём умалчивает ещё яростнее).

На резонные вопросы относительно того, а как их выполнить без внесения изменений (даже Меркель признала, что в лоб их выполнить технически невозможно, там взаимоисключающие нормы), никто из партнёров ничего разумного не говорил. А россияне категорически отказывались что-то менять, потому что сделали другую ставку.

В начале декабря 2021 года по итогам интенсивных непубличных контактов, которые могли довести до исступления по причине нелогичной реакции партнёров, часть позиции Украины была представлена публично.

Во-первых, министр Резников предложил англо-саксонским партнерам (американцам, британцам и канадцам) разместить микроконтингенты (3-5-10…) человек в 5 точках: Харьков, Краматорск, Мариуполь, Одесса и о. Змеиный. Без оружия. Хоть военных библиотекарей с энтомологами. (Это было после категорического отказа США передать стингеры, ибо они - страшная наступательная вундервафля, способная сокрушить Кремль).

Де-факто – это были бы эрзац-миротворцы. Буквально обозначить присутствие на местности с чётким сигналом: эти микроконтингенты априори не могут нести никакой угрозы России, даже шпионской. Но если им будет создана угроза, РФ получит ответ. Классический военно-политический жест, который стоит примерно ноль денег, но всё проявляет. И намерения Кремля, и намерения партнёров.

Вы ж утверждаете, что нас поддерживаете? Так разместите, делов то.

На что партнёры (после Афганистана-то) упали в обморок и заявили, что это будет страшная эскалация! Ужаснейшая! Которая спровоцирует Путина на ядерный апокалипсис. В общем, не бывать этому.

Ничего не напоминает?

Вполне допускаю, что условный Рубио позвонил кому-то вменяемому в Европу и попросил не ставить США в ещё более дурацкое положение. Потому что масштаб военного потенциала несопоставим. Но это лакмусовая бумага: прессинг даже на одного европейского солдата – это развал НАТО. А отсутствие прессинга может быть расценено как отползание Вашингтона (чего в данный момент они показывать не хотят).

Поэтому и попросили убрать от греха подальше (одиноких финнов с норвегами можно просто пригласить на пьянку и дружески изолировать на американской базе пару недель).

4. Но было ещё во-вторых. 3 декабря 2021 г. министр Резников опубликовал колонку на Atlantic Council "Будущее Европы решится в Украине", где был обрисован ход событий в результате возможной эскалации со стороны РФ, а также перечень рисков для Запада.

Можете сверить. Там и неуспех сухопутного российского вторжения, и готовность Украина сражаться (а не "Киев за 3 дня"), и миллионы беженцев, и глобальные риски с продовольствием, и милитаризация всего (от энергии до мигрантов), и др.

На каждой (!) встрече особо проговаривался акцент: если не пресечь попытки РФ нарушить международную морскую торговлю и атаки на правила судоходства в целом (чем она активно занималась, рандомно перекрывая большие участки Чёрного моря под "учения", блокируя Азовское море и т.д.), то вообще никаких правил не будет.

И это обойдётся на порядки дороже. Для всех. Потому что не бывает так, что в одном регионе плюют на универсальные правила, а в другом их безукоризненно соблюдают.

Вот оно сейчас и обходится. И это далеко не предел, учитывая растущие возможности дронов.

Нерешительность лишь увеличит ценник и даст Москве с друзьями по "оси зла" возможность подготовиться на фоне руин "порядка, основанного на правилах". Который радостно "корректирует" Вашингтон.

Без перехвата инициативы и начала проактивных действий ничего не будет. Поэтому Европе вот прям уже нужно перестать "посылать сигналы", а реально включаться.

5. У Трампа (группы, которую он фронтирует) и Путина ситуативно совпали интересы: демонтаж ЕС и НАТО в текущем виде. США об этом честно написали. А это не только военные риски для центра и востока, это риск растерять благополучие для условной Бельгии. Которая сейчас – тихая гавань, а вне европейского проекта станет вкусненькой добычей.

Уверен, что подозревать Вашингтон в альтруистической любви к Москве не стоит. Чистая прагматика. Разобрать на части конкурентоспособный европейский организм и пересобрать как вассалитет Америки без позывов к субъектности. Но и без уступок Путину с Китаем. Ибо зачем?

Просто в качестве тактической меры вполне допускается "небольшой" пожар в странах, которые на российской (!) периферии и которые не очень жалко. Мы можем об это рассуждать вполне цинично. Пожар на сухопутной логистике товаров в Европу (до тех пор, пока он эту логистику не контролирует) Вашингтон точно не пугает.

Выход – совершать ходы, к которым Россия не готова, а США не смогут оспорить.

Скажем, если бы "теневой флот" массово прикончили осенью, когда мир уже был способен без особых шоков пережить снижение потока российской нефти, сейчас была бы другая ситуация. Но даже сейчас применяются только эпизодические полумеры...

Конфискация российских активов – из этой же области. Раз Европа на них уже покусилась (заморозив), Москва этого не забудет и будет учитывать. В линейной логике это не отыграть, только после смены условий.

Коллективно обжать путинский режим по миру – это вполне подъёмная для ЕС задача. При смене подхода на ментальном уровне.

Лобовой пример – завершившиеся морские учения Китай-Россия-Иран на базе ЮАР. По итогам учений южноафриканские прагматики начали публично записывать в столбик и задавать вопросы – а зачем нам этот цирк? Товарооборот с РФ – стремится к нулю, с Ираном – то же самое. Китай важен, но не как антивашингтонский и антиевропейский жупел. А вот с европейскими странами связей полно. И деньги там есть, и технологии. Так может лучше европейцев позвать?

У Европы на порядок больше своих ресурсов, чем было у Украины. А сейчас и мы готовы включиться, когда увидим, что Европа готова разделить риски. Иначе - абсолютно очевидный сценарий: Украина под давлением будет дрейфовать к "нейтралитету", т.е., к обязательствам не вмешиваться на стороне Европы в случае эскалации С ЛЮБОЙ стороны.

6. Мотивы осторожничания европейцев понятны – не сжечь лишние мосты, чтобы облегчить нормализацию. Факт в том, что это возможно только после общей перезагрузки и на другой основе. Нельзя "нормализоваться" с условным Патрушевым, он не для этого живёт.

Украина больше всех заинтересована в нормализации с Россией и выработке какого-то режима невоенного сосуществования. Просто Кремль ставит вопрос иначе. И его можно только вынудить.

Точно так же и с Европой.

Де-факто Трамп и Путин загоняют Брюссель в ситуацию декабря 2021 – января 2022 года для Украины. Когда требуют неисполнимого, но излучают тревожный конструктив. Который в удобный для них момент будет опрокинут.

Надежда европейцев "пересидеть" Трампа, т.е., пропетлять ещё годик-полтора – это очень зыбкий план. Сейчас время стремительных действий. Как атака Трампа по Ирану. Как признание Израилем Сомалиленда. Как блицкриг Турции в Сирии (который развивается). И т.д.

Европа прекрасно умеет в такие игры. Вспомните пресечение нежелательных результатов на выборах. Просто надо встряхнуться и посмотреть чуть шире…

Гидрометцентр даёт предварительную надежду, что через две недели морозы отступят. Будет просвет. Так что у нас есть ближайший ориентир.

А в качестве терапии можно смотреть на карту погоды в РФ.