Украинцам объявили о новых отключениях света: что известно про графики 20 января

Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона.

Видео дня

Для промышленных потребителей вводятся графики ограничения мощности. Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 20 января.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.

График отключений света в Запорожской области

1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 1.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 2.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 2.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 3.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 4.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 4.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 6.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).

Отключения света в Полтавской области

20 января будет применен такой режим:

с 00:00 по 06:00 вводится график почасовых отключений в объеме 3,5 очередей;

с 06:00 по 08:00 – в объеме 4 очередей;

с 08:00 по 22:00 – 4,5 очередей;

с 22:00 по 23:59 – 4 очередей.

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Света может стать больше: что изменится

Украина намерена увеличить объемы импортируемой электроэнергии, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Кроме того, по его словам, "Укрэнерго" должно обеспечить улучшение передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток.

"Речь идет как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят снизить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас самая сложная", – говорится в сообщении.

Также министр анонсировал "максимальное упрощение" подключения всей распределенной генерации. В частности, когенерационных установок и мощных генераторов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряде украинских регионов 19 января введены аварийные отключения электричества – в частности, в Киеве, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. В целом самая сложная ситуация фиксируется в Киеве и области (в частности Белой Церкви, Василькове, Борисполе), на Харьковщине, Запорожье, Черкасской, Сумской, Одесской областях, а также в городах Днепропетровщины (Днепр, Кривой Рог).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!