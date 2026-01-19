Украинцам объявили о новых отключениях света: что известно про графики 20 января
Во вторник, 20 января, во всех регионах Украины будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии, они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона.
Для промышленных потребителей вводятся графики ограничения мощности. Об этом свидетельствует заявление "Укрэнерго" вечером 20 января.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – говорится в сообщении.
График отключений света в Запорожской области
- 1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 1.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 2.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 2.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 3.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 4.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 4.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 6.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).
Отключения света в Полтавской области
20 января будет применен такой режим:
- с 00:00 по 06:00 вводится график почасовых отключений в объеме 3,5 очередей;
- с 06:00 по 08:00 – в объеме 4 очередей;
- с 08:00 по 22:00 – 4,5 очередей;
- с 22:00 по 23:59 – 4 очередей.
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Еще в декабре "Укрэнерго" прекратило указывать объемы отключений электроэнергии в Украине и количество очередей, которые остаются без света одновременно. Это связано с существенными различиями в энергетической ситуации в разных областях, поэтому украинцам следует узнавать конкретные графики на официальных ресурсах своих облэнерго:
Света может стать больше: что изменится
Украина намерена увеличить объемы импортируемой электроэнергии, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль. Кроме того, по его словам, "Укрэнерго" должно обеспечить улучшение передачи электроэнергии с Запада Украины на Восток.
"Речь идет как о ремонтах, так и о развитии сети. Поставлены задачи, которые позволят снизить продолжительность отключений там, где ситуация сейчас самая сложная", – говорится в сообщении.
Также министр анонсировал "максимальное упрощение" подключения всей распределенной генерации. В частности, когенерационных установок и мощных генераторов.
Как сообщал OBOZ.UA, в ряде украинских регионов 19 января введены аварийные отключения электричества – в частности, в Киеве, Сумской, Полтавской, Харьковской областях. В целом самая сложная ситуация фиксируется в Киеве и области (в частности Белой Церкви, Василькове, Борисполе), на Харьковщине, Запорожье, Черкасской, Сумской, Одесской областях, а также в городах Днепропетровщины (Днепр, Кривой Рог).
