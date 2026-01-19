PBS получили копию письма о Гренландии, которое Дональд Трамп, по словам журналистов, направил премьер-министру Норвегии Йонасу Стере.

"Дорогой Йонас: учитывая то, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил более 8 войн, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о Мире — хотя он всегда будет оставаться главным приоритетом — но теперь могу думать о том, что является хорошим и правильным для Соединенных Штатов Америки. Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему вообще она имеет "право собственности"? Нет никаких письменных документов — только то, что несколько сотен лет назад там высадилась лодка, но и наши лодки там высаживались также. Я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек с момента его основания, и теперь НАТО должно что-то сделать для Соединенных Штатов. Мир не будет безопасным, если мы не будем иметь Полного и Тотального Контроля над Гренландией. Спасибо! Президент DJT"

По данным PBS, этот текст для ознакомления также переслали в несколько европейских посольств в Вашингтоне. В Белом доме это пока никак не комментировали и не подтверждали существование письма. Но риторика вполне совпадает с предыдущими заявлениями Трампа и его команды.