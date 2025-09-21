Эстония впервые в истории созывает Совбез ООН из-за провокации России

Эстония созывает Совет Безопасности ООН из-за провокации России с истребителями-перехватчиками МиГ-31. Экстренное заседание органа, ответственного за поддержание международного мира и безопасности, состоится в понедельник 22 сентября.

Это первый случай, когда Эстония за 34 года членства в ООН потребовала проведения экстренного заседания Совета Безопасности. Об этом сообщает эстонское Министерство иностранных дел.

Что известно

Совет Безопасности ООН соберётся на экстренное заседание в Нью-Йорке в ответ на нарушение Россией воздушного пространства Эстонии, совершённое 19 сентября. В Совет Безопасности ООН входят 15 членов, постоянными членами которых являются США, Китай, Россия, Франция и Великобритания.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что российские истребители вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут, тем самым нарушив территориальную целостность Эстонии и принцип Устава ООН, который гласит воздерживаться от угрозы силой.

"Своим дерзким нарушением нашего воздушного пространства Россия подрывает принципы, важные для безопасности всех членов ООН, и поэтому важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН обсуждал подобные нарушения в этом же органе", – говорится в заявлении эстонского МИД.

Правительство Эстонии также запросило проведение консультаций НАТО в соответствии со статьёй 4 Устава НАТО в связи с российской провокацией. Представитель НАТО Эллисон Харт заявила, что Североатлантический совет соберётся в начале следующей недели для более подробного обсуждения инцидента.

Россияне открестились от провокации

Министерство обороны Эстонии опубликовало карту, которая доказывает, что российская военная авиация действительно нарушила воздушное пространство НАТО. В ведомстве сообщили, что самолеты летели с выключенными транспондерами и без радиосвязи. Также в эстонском минобороны напомнили, что это уже четвертое нарушение россиянами эстонского воздушного пространства с начала 2025 года.

В свою очередь министерство обороны России отрицает факт нарушения воздушного пространства Эстонии. В заявлении террористического ведомства говорится, что самолеты совершали "плановый перелет" и от согласованной воздушной трассы якобы не отклонялись". По утверждению минобороны РФ, маршрут пролегал "над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло".

Что предшествовало

За последние дни произошел ряд инцидентов, связанных с российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство стран НАТО, что вызвало обеспокоенность и осуждение со стороны Польши, Румынии и Альянса в целом.

В НАТО осудили действия России и назвали их частью "тактики дестабилизации". В ответ на инциденты Альянс применил статью 4 Североатлантического договора, что позволяет государствам-членам обсуждать ситуацию и координировать действия в случае угрозы. Также была запущена инициатива "Восточный страж" для усиления обороны восточного фланга. В целом, эти инциденты рассматриваются как преднамеренные действия России, направленные на проверку реакции НАТО и демонстрацию своих возможностей в непосредственной близости от границ Альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW объяснили, что стоит за вторжением российских истребителей в Эстонию. Там убеждены: этот акт агрессии был совсем не случайным.

